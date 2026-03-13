Nagy Benedek a testvérét követi az Exatlon Hungarybe: „Egész életem során példakép volt Dani”

Március 23-án indul a TV2 nagy sikernek örvendő műsora, az Exatlon Hungary. A bajnokok és kihívók csapatáról már lassan egy hete lehullott a lepel és héten már elindultak az egzotikus Dominikára. Nagy Benedek, akinek testvére a műsor harmadik évadában szerepelt és szenvedett súlyos sérülést, most saját maga is szerencsét próbál. Lapunknak a híres tartalomgyártó elárulta, hogy mindig is példaképként tekintett bátyjára.

Nagy Benedek nagy kihívás elé néz az Exatlon műsorában, ha szeretné túlszárnyalni testvére teljesítményét (Fotó: Tumbász Hédi)

Nagy Benedek testvére nagy motiváció számára

Nagy Dani megsérült a korábbi évadban

Nagy Beninek hiányozni fognak a magyaros ízek

Nagy Benedek testvére nyomdokaiba lép az Exatlon Hungaryben

Amikor kiderültek a csapatok, akkor hirtelen mindenkiben élesedett a kép, amikor Nagy Dani mankóban kényszerült elhagyni a műsort. Öccse, Beni ebben az egyben szeretné messziről elkerülni Dani példáját.

Nem szeretném, ha hasonlítgatnának minket az emberek, mivel én magamat szeretném képviselni. Sokat beszéltünk egymással, amikor felkértek engem, hogy szerepeljek az Exatlonban és csomó jó tanáccsal látott el engem. Számomra egész életem során példakép volt Dani és szerencsére karrierünk is sokszor ütközött és szeretnék legalább ugyanolyan teljesítményt nyújtani. Nyilván a sérülést leszámítva

– mondta lapunknak a gyulai származású, népszerű tartalomgyártó.

A nézők egyik kedvenc szereplője volt Nagy Dani, aki a kihívó csapat kapitányaként szenvedett komoly bokabalesetet az egyik pályán. A sérülés után mentő szállította kórházba a játékost, akinek begipszelték a lábát, majd mankót kapott. Napokig a pálya széléről figyelte, ahogy csapattársai versenyeznek, remélve, hogy idővel rendbe jön a lába, ám az orvosok végül döntöttek és véget ért számára az Exatlon. Dani kerekesszékben kényszerült elhagyni Dominikát és hazatérni családjához.

Nagy Benedek legszívesebben már most versenybe szállna (Fotó: TV2)

Nagy Beninek hamar honvágya lesz

A húsz versenyző már kiutazott a Dominikai Köztársaságba, ahol hamarosan megkezdik az Exatlon Hungary 2026-os évadának forgatását. A fizikális és mentális kihívások mellett a honvágynak is nagy szerepe lehet a játékosok fejében, mivel a szerencsésebbek nagyjából két hónapot fognak távol tölteni családjuktól és szeretteiktől.

Sok minden hiányozni fog itthonról, de leginkább a magyaros ízek, amik nélkül nehezen fogom bírni. Egyszer fél évig elutaztam külföldre és már a második héten hiányzott egy kis paprikás csirke. Viszont természetesen a szeretteim nélkül is nehéz lesz

– jegyezte meg viccesen a kihívók csapatának versenyzője.