„Eddig soha, de most én is elmegyek a Békemenetre!” – Schobert Norbi is reagált Orbán Viktor családjának megfenyegetésére

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 20:32
ukránBékemenetháborúfenyegetésOrbán Viktor
A fitneszguru háromgyermekes édesapaként nem kér a Tiszából és az Ukránokkal szövetkező Magyar Péterből. Schobert Norbi is ott lesz a Békemeneten.
Bors
Ahogy arról lapunk beszámolt, az ukránok megfenyegették Orbán Viktor gyerekeit és unokáit. Hrihorij Omelcsenko egykori parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat altábornagya halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és családját. Ezt már Schobert Norbi sem tűrte tétlenül. 

Schobert Norbi
Schobert Norbi  Fotó: Végh István

„Eddig soha, de most én is elmegyek a Békemenetre!” – Schobert Norbi is reagált Orbán Viktor családjának megfenyegetésére 

A felháborító fejleményekre most Schobert Norbi is reagált a közösségi oldalán

Mint 3 gyerekes Édesapa engem meggyőzött, hogy nem kérek a Tiszából és az Ukránokkal szövetkező Magyar Péterből. A háborútól ez az Ember tud minket megvédeni, mert szövetségese Trump és Putyin is. Köpködjetek kommentelők! Eddig soha, de most én is elmegyek a Békemenetre Nagyfiam társaságában! Magyarország Miniszterelnökét, gyerekeit, unokáit senki nem fenyegetheti! Tartsatok Ti is velem vasárnap!

- fogalmazott a fitneszguru. 

 

