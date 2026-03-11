Ahogy arról lapunk beszámolt, az ukránok megfenyegették Orbán Viktor gyerekeit és unokáit. Hrihorij Omelcsenko egykori parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat altábornagya halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és családját. Ezt már Schobert Norbi sem tűrte tétlenül.

Schobert Norbi Fotó: Végh István

„Eddig soha, de most én is elmegyek a Békemenetre!” – Schobert Norbi is reagált Orbán Viktor családjának megfenyegetésére

A felháborító fejleményekre most Schobert Norbi is reagált a közösségi oldalán.

Mint 3 gyerekes Édesapa engem meggyőzött, hogy nem kérek a Tiszából és az Ukránokkal szövetkező Magyar Péterből. A háborútól ez az Ember tud minket megvédeni, mert szövetségese Trump és Putyin is. Köpködjetek kommentelők! Eddig soha, de most én is elmegyek a Békemenetre Nagyfiam társaságában! Magyarország Miniszterelnökét, gyerekeit, unokáit senki nem fenyegetheti! Tartsatok Ti is velem vasárnap!

- fogalmazott a fitneszguru.