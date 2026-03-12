Horváth Éva olyat mondott Dér Heni plasztikájáról, amire senki sem számított!

Dér Heni ledöbbentette a követőit, amikor elárulta, hogy plasztikáztatta az arcát. Eddig nem mutatta meg, hogyan nézett ki pár nappal a beavatkozás után, de most valami megváltozott. A követők kérésének eleget tett az énekesnő és közösségi oldalán számolt be a műtét utáni nehézségekről – írta meg a napokban a Bors. Heni Instagram bejegyzése akkora érdeklődést váltott ki az emberekben, hogy még az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva is hagyott neki egy kommentet. A Bors megkereste Évát, aki őszintén elmondta véleményét a sokak által kényesnek vélt témáról.
Horváth Éva először Dér Heni arcplasztikájáról posztolt Instagram bejegyzésénél hagyott egy hozzászólást: „Nagyon szép lett!” – kommentelte az egykori modell. A Bors ezen felbuzdulva kíváncsi volt, mi Horváth Éva véleménye a szépészeti beavatkozásokról, és hogy ő megcsináltatna-e magán valamit. Így nyilatkozott:
Őszintém mondom, hogy mindenki szabad akaratára bízom mit csináltat meg magán. Én nem ítélem el, nem vagyok ellene, ami az embernek jólesik, amitől jobban érzi magát..ámen
A bombázó emellett arról is megszólalt, hogy ő átszabatna-e magán valamit, ha lenne rá lehetősége.
„Az, hogy én most bármit is megcsináltassak magamon egyáltalán nem foglalkoztatja az agyamat, ami nem azt jelenti, hogy nem is csinálnék. Nekem a fókuszom az jelenleg teljesen máson van, de mindenki döntse el, hogyan látja szépnek magát. Jelenleg még más problémáim előbbre valóak, mint mondjuk egy ilyen beavatkozás”
– magyarázta Éva.
A Borsnak Éva őszintén kifejtette a véleményét arról, hogy Dér Heni a plasztikáztatás mellett döntött. Így fogalmazott az egykori modell:
Teljes mértékben különböző emberek vagyunk, különböző felfogással, és szerencsére szabad világban élünk. Mindenkinek szabad akarata van, és ő így érzi jól magát a bőrében, úgyhogy én ettől boldog vagyok.
