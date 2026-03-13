Sok a kérdés a Tiszához érkező pénzek körül - Csercsa Balázs nyilatkozott

– A romák tömegesen hagyják el a Tisza Pártot, akár önkéntesként, akár támogatóként vagy szavazóként – mondta Csercsa Balázs, a Tisza Párt volt egyházügyi munkacsoportjának vezetője a Kossuth rádióban.

Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője / Forrás: Képernyőfotó

Mint ismert, Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának vezetője január 20-án jelentette be, hogy távozik a pártból, és lemond minden önkéntes és szakpolitikai feladatáról. A kilépése után arról beszélt, hogy komoly belső feszültségek vannak a pártban, és szerinte a Tisza kifelé nem mindig azt kommunikálja, amit belül valójában képvisel. Mint mondta, létezik egy belső tiszás program is, amely eltér a kampányban bemutatott tervektől – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter vezetési stílusát több megszólalásában autokratikusnak és lekezelőnek nevezte.

Csercsa azt is mondta, hogy szerinte a párt szűk vezetői köre a saját érdekeit követi, és kihasználja a Tiszát támogató közösség lelkesedését.

Tömegesen hagyják el a romák a Tisza Pártot

A volt tiszás most arról beszélt: személyes tapasztalatai szerint különösen Borsod vármegyében érzékelhető a romák kiábrándulása. Mint mondta, roma és nem roma ismerősei közül is sokan úgy látják, hogy

a Tisza Párt elsősorban a szavazataikra tart igényt, de az ígéretek teljesítése már kérdéses.

Csercsa Balázs szerint ennek jelei már akkor is láthatók voltak, amikor még a pártban dolgozott. Felidézte: a nyíregyházi kongresszuson rákérdezett a Tisza oktatáspolitikájára és az esélyegyenlőség kérdésére Szűcs Dóránál, az oktatási kabinet vezetőjénél. Elmondása szerint

azt a választ kapta, hogy az esélyegyenlőség nem oktatási kérdés, ami szerinte azt jelzi, hogy a szociokulturálisan hátrányos helyzetű rétegek problémái nem kapnak megfelelő hangsúlyt a párt politikájában.

A volt munkacsoport-vezető egy másik esetet is felidézett.

Radnai szerint meg lehet venni a vajdákat

Elmondása szerint Radnai Márk, a Tisza alelnöke egy kampányra felkészítő találkozón azt mondta neki: a romákkal nem érdemes külön foglalkozni, mert megvan a vajdájuk, akiket meg lehet venni, és a közösség majd oda szavaz, ahová ők mondják. Csercsa Balázs ezt lenéző hozzáállásnak nevezte, és úgy fogalmazott:

ez egy régi szemléletet tükröz, amely szerint az a jó cigány, aki az urak asztala mellett muzsikál, de az már nem, aki helyet követel magának az asztalnál.

A politikus szerint a pártvezetés hozzáállására más jelenségek is utalhatnak. Úgy fogalmazott: felmerül benne a kérdés, hogy ha Magyar Péter „The Man”-nek, azaz „az embernek” nevezi magát, akkor a Tisza Párt szerint milyen az „ember”. Mint mondta, szerinte ez komoly kérdéseket vet fel.