Kovács Zoltán részleteket árult el a március 15-i rendezvényről

március 15.
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 07:56
BékemenetKovács Zoltán
Vasárnap megmutathatjuk, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni.

Március 15-én, vasárnap nagyszabású rendezvény lesz, aminek már gőzerővel folynak az előkészületei. Az ünnepi eseményen természetesen Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor is beszédet mond, Kovács Zoltán pedig most elárulta, hogy mire számíthatnak még azok, akik kilátogatnak az év egyik legfontosabb rendezvényére.

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Orbán Viktor
Orbán Viktor
Fotó: Polyák Attila / MW

Gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnepünk előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünneplünk.

A nemzeti ünnep programjában (meglepetéssel is készülünk!):

➡️ házigazda: Rákay Philip

➡️ a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel

➡️ Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét

➡️ a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt előadja: Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás

➡️ beszédet mond: Szijjártó Péter és Lázár János

➡️ ünnepi beszédet mond: Orbán Viktor

🇭🇺 Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket, március 15-ét, és legyenek velünk a legnagyobb és legfontosabb Békemeneten!

Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni! 🇭🇺

– írta a közösségi oldalán Kovács Zoltán, aki képeket is megosztott az előkészületekről:

