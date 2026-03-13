Kovács Zoltán részleteket árult el a március 15-i rendezvényről

Gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnepünk előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között, a Békemenet résztvevőivel együtt ünneplünk.

A nemzeti ünnep programjában (meglepetéssel is készülünk!):

házigazda: Rákay Philip

a Himnusz a nyíregyházi Cantemus Kórus előadásában csendül fel

Varga Csanád előadásában hallhatjuk Petőfi Sándor Csatadal című költeményét

a Tolcsvay László által megzenésített Nemzeti dalt előadja: Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás

beszédet mond: Szijjártó Péter és Lázár János

ünnepi beszédet mond: Orbán Viktor

Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket, március 15-ét, és legyenek velünk a legnagyobb és legfontosabb Békemeneten!

Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!