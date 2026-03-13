Több milliárd forintos támogatást kapott a Szent János Kórház

Több mint 31,5 milliárd forintos forrás érkezett az Európai Uniótól, állami, egyházi és civil fenntartású kórházak támogatására. A János Kórház két épületét is felújítják, több mint 6 milliárd forint keretösszeggel. A részletekről Kőnig Róbert gyermeksebész szakorvos és miniszterelnöki biztos beszélt a Szent János Kórház bejáratánál – írja a Metropol.

Ralovich Zsolt (balra), az Észak-budai Szent János Centrumkórház főigazgatója, Kőnig Róbert gyermeksebész szakorvos és miniszterelnöki biztos, valamint Szentkirályi Alexandra a fővárosi Fidesz frakcióvezetője a Szent János Kórház bejáratánál / Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Megújulhat a János Kórház – ennek sokan fognak örülni

A felújítás igencsak nagy eredmény, hiszen az ellenzék régóta küzd azért Brüsszelben, hogy Magyarország ne jusson hozzá ezekhez a forrásokhoz.

Tavaly ősszel 85 milliárd forintot sikerült elhoznunk kórházak energetikai korszerűsítésére, amelyből 70 darab kórház, illetve 20 darab mentőállomás is meg tudott újulni. Ezt a programot folytatjuk most, ezzel a 31,5 milliárd forintos keretösszegű programmal. Nyolc kórházi intézmény az, amely meg fog részlegesen újulni, ebből négy darab intézmény Budapesten található

– mondta Steiner Attila választókerületi elnök. Kiemelte, nagy öröm az, hogy a János Kórház is fejlesztést kapott, hiszen tavaly ősszel már bejelentették, hogy 5 milliárd forint keretösszegben a Kútvölgyi tömb járóbeteg szakrendelőjét megújítják. Az egészségügy jelentősen fejlődik Hegyvidéken. Szintén megújult a Városmajori Szívklinika, 14,5 milliárd forintból.

13 éve dolgozom ebben a kórházban gyermeksebészként és gyermektraumatológusként. Nagyon szépen köszönöm Steiner Attilának a munkát. Mi már több hónapja dolgozunk azon, hogy elindítsuk a budai oldal és észak-közép Magyarország gyermekellátásának modernizációját. Bár a falak nagyon-nagyon fontosak, szeretnénk kiemelni az itt dolgozók, orvosok, ápolók, a személyzet, az egészségügyi szakszemélyzet munkáját, amivel hozzájárulunk a gyerekek gyógyításához

– mondta Kőnig Róbert. Kiemelte, hogy a nagy forgalmú kórházban a gyermekellátás modernizációja nagyon fontos.

Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Nem ez az első, és nem ez az utolsó pillanat, hogy egy budapesti egészségügyi fejlesztésről tudunk beszámolni. Az elmúlt években a kormány folyamatosan fejlesztette a budapesti és a Budapest környéki egészségügyet. 133 milliárd forint értékben újultak és újulnak meg egészségügyi intézmények

– mondta Szentkirályi Alexandra a Fidesz fővárosi frakcióvezetője. Kiemelte, hogy bár pártállástól függetlenül fontos, hogy az egészségügy fejlődjön, egyes politikai erők mégis ennek az ellenkezőjén dolgoznak.

A TISZA Párt azt gondolja, hogy minél rosszabb a magyar embereknek, a TISZA Pártnak politikailag annál jobb, hiszen éppen egy fővárosi képviselőjük, Kollár Kinga, aki brüsszeli képviselői kalapjában arról beszélt mosolyogva, hogy ők nagyon örülnek annak, hogy elmaradnak kórházi fejlesztések Magyarországon, hiszen ebből várják a TISZA Párt győzelmét. Én azt gondolom, hogy a magyar emberek tudnak különbséget tenni aközött, hogy ki akar nekik jót, és ki az, aki csak a politikai haszonszerzés lehetőségét látja bennük

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető kitért arra is, hogy a TISZA Párt programjában a fizetős egészségügy visszavezetéséről, valamint a kórházi ágyak csökkentéséről beszélnek. Ez egy leszerepelt stratégia.