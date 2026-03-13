102,2 milliárd forint támogatás érkezett Veszprém vármegyébe az elmúlt 16 évben

Veszprém vármegyébe a sport területére az elmúlt 16 évben 102,2 milliárd forint támogatás érkezett - közölte a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára csütörtökön a Sportinfó 2026 nevű sportszakmai fórumsorozat veszprémi állomásán. Schmidt Ádám hangsúlyozta: a sport messze túlmutat egy-egy sporteseményen. Felelősségnek és feladatnak nevezte, hogy a sporton keresztül a társadalom számára életképes fiatalokat neveljenek, valamint a sporton keresztül hús-vér példaképeket állítsanak a fiatalok elé. Emellett minden lehetőséget és feltételt igyekeznek biztosítani ahhoz, hogy a sportolók eljussanak a csúcsra - tette hozzá.
A Ripost írja, hogy arról is beszélt, a sport képes értékek átadására, amelyek mentén a fiatalok helyt tudnak állni az életben, ismerik a becsület fogalmát és tudnak csapatban gondolkodni.
A virtuális tér veszélyeiről szólva megjegyezte, hogy a 6-14 éves korosztály napi hat-nyolc órát tölt el képernyők előtt, ezért fontosnak nevezte, hogy minél több fiatalt megszólítsanak, és elérjék, hogy rendszeresen sportoljanak.
Schmidt Ádám elmondta:
a létesítményfejlesztés az elmúlt 16 évben Veszprém vármegyében is kimagasló volt, ezek között megemlítette az újonnan épült sportuszodát, amelyet a térségben élők és az olimpikonok is használhatnak. Szólt arról is, hogy a térségbe jelentős nemzetközi sportesemények is érkeztek, mint a Superbike-világbajnokság, vagy a Moto GP futam.
Az államtitkári tájékoztatót követően fórumot tartottak Schmidt Ádám mellett Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója, Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének elnöke, valamint Betlehem Dávid olimpiai bronzérmes úszó részvételével.
Több kérdés is érintette a Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026 programot, illetve a vármegye kisebb településeinek infrastrukturális fejlesztési terveit, és Schmidt Ádám azt is elmondta, hogy fontosnak tartaná három sportág - az atlétika, a torna és az úszás - alapjainak elsajátításának elkezdését már óvodás korban.
