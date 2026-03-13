Hidvéghi Balázs új videót osztott meg, amiben elárulta, hogy már több mint 1,5 millió Nemzeti Petíciós ívet küldtek vissza – ez a nagy szám egyáltalán nem meglepő, hiszen ezzel üzenhetjük meg Brüsszelnek, hogy nem finanszírozzuk Ukrajna háborúját.
Száguld a Nemzeti Petíció, már több mint másfélmilliónál jár a visszaküldött ívek száma! Az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váltak az Ukrajnából érkező fenyegetések. Az ukránok továbbra is zsarolják Magyarországot. Zelenszkij és Brüsszel ukránpárti kormányt akarnak Magyarországon, ezért támogatják Magyar Pétert. Ő nem tudna nemet mondani a háborús követelésekre. Ha rajta múlna, hazánkat belerángatnák a háborúba és a magyarok pénzét elvinnék Ukrajnába. Ne legyen kétségünk, az egyre erőszakosabb brüsszeli és ukrán háborús követelésekre csak Orbán Viktor és a nemzeti kormány képes nemet mondani! Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz és üzenjük meg együtt Brüsszelnek: nem fizetünk!
– olvasható Hidvéghi Balázs alábbi videójánál.
