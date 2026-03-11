Halálfélelemmel teli sikolyok az Air India egy újabb járatán, kitört a pánik a repülőtéren

Ijesztő landolás okozott pánikot Thaiföldön, miután a repülőgép az érkezéskor elvesztette az orrfutóművét. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen jól hallani, ahogy az utasok félelmükben felsikoltottak.

Az ijesztő landolás következtében a repülőgép elvesztette az orrfutóművét

Ijesztő landolás okozott ijedtséget

A FlightAware adatai alapján az Air India Express 938-as járata március 11-én helyi idő szerint reggel 6:20-kor indult az indiai Hyderabadban található Rajiv Gandhi Nemzetközi Repülőtérről. Nagyjából három és fél órával később érkezett meg a thaiföldi Phuket Nemzetközi Reptérre, majd megkezdték a landolást. A földet érés azonban nem volt zökkenő mentes, a repülőgép orra ugyanis két-három alkalommal visszapattant a kifutópályáról - közölte az Associated Pressnek Minal Ahuja a gépen utazó egyik utas, aki videóra vette a a landolás pillanatait. Aluha szerint a landolás olyan érzés volt, mintha az utasok kirepültek volna az üléseikből, a leszállást pedig „nagyon-nagyon keménynek” nevezte. A videófelvételen jól látható, ahogy füst lepi el a repülőgépet, miközben a járaton utazók sikolya hangzik fel a kellemetlen landolás után.

133-an tartózkodtak a járaton

Az Air India Express közleményben megerősítette, hogy a szerdai járatnál „probléma adódott az orrfutóművel a phuketi repülőtéren”. A szóvivő hozzátette: „Minden előírt eljárást betartott a személyzet, az utasok pedig biztonságosan elhagyták a repülőgépet.”

Az Associated Press szerint sikerült minden utast biztonságban leszállítani a gépről, amelyen a hétfős személyzettel és két csecsemővel együttesen 133-an utaztak. Az incidens miatt le kellett zárni a kifutópályát a hatósági ellenőrzések miatt - olvasható a PEOPLE magazin cikkében.