Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Halálfélelemmel teli sikolyok az Air India egy újabb járatán, kitört a pánik a repülőtéren

Air India
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 21:40
repülőgéplandolás
A repülőgép elvesztette az orrfutóművét. Az ijesztő landolás miatt sikoltoztak az utasok.

Ijesztő landolás okozott pánikot Thaiföldön, miután a repülőgép az érkezéskor elvesztette az orrfutóművét. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen jól hallani, ahogy az utasok félelmükben felsikoltottak.

Az ijesztő landolás következtében a repülőgép elvesztette az orrfutóművét
Az ijesztő landolás következtében a repülőgép elvesztette az orrfutóművét
Fotó: unsplash.com

Ijesztő landolás okozott ijedtséget

A FlightAware adatai alapján az Air India Express 938-as járata március 11-én helyi idő szerint reggel 6:20-kor indult az indiai Hyderabadban található Rajiv Gandhi Nemzetközi Repülőtérről. Nagyjából három és fél órával később érkezett meg a thaiföldi Phuket Nemzetközi Reptérre, majd megkezdték a landolást. A földet érés azonban nem volt zökkenő mentes, a repülőgép orra ugyanis két-három alkalommal visszapattant a kifutópályáról - közölte az Associated Pressnek Minal Ahuja a gépen utazó egyik utas, aki videóra vette a a landolás pillanatait. Aluha szerint a landolás olyan érzés volt, mintha az utasok kirepültek volna az üléseikből, a leszállást pedig „nagyon-nagyon keménynek” nevezte. A videófelvételen jól látható, ahogy füst lepi el a repülőgépet, miközben a járaton utazók sikolya hangzik fel a kellemetlen landolás után.  

133-an tartózkodtak a járaton

Az Air India Express közleményben megerősítette, hogy a szerdai járatnál „probléma adódott az orrfutóművel a phuketi repülőtéren”. A szóvivő hozzátette: „Minden előírt eljárást betartott a személyzet, az utasok pedig biztonságosan elhagyták a repülőgépet.” 

Az Associated Press szerint sikerült minden utast biztonságban leszállítani a gépről, amelyen a hétfős személyzettel és két csecsemővel együttesen 133-an utaztak. Az incidens miatt le kellett zárni a kifutópályát a hatósági ellenőrzések miatt - olvasható a PEOPLE magazin cikkében.  

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu