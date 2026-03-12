Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Gergely névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Beütött a mulatós: magyar népdallal fektették két vállra Zelenszkijt

zelenszkij
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 06:18 / FRISSÍTÉS: 2026. március 12. 06:20
Magyar Péterukrán aranykonvoj
Az ukrán aranykonvoj mellett nem tudott elmenni szó nélkül Wellor sem.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak.

 

Ez a példátlan és megdöbbentő eset tartja lázban a magyar közvéleményt, így a balosok rémálma, Wellor sem mehetett el szó nélkül a lefoglalt ukrán aranykonvoj mellett. Természetesen Magyar Péter nem maradhatott ki a netzenész legújabb, népzenei motívumokat is felvonultató mulatós zenéjéből.

Már a megjelenését követően nagy népszerűségnek örvend az Aranykonvoj (Druzsba mix) című, új szerzemény - írta a Magyar Nemzet.

Íme néhány ütős versszak az új slágerből kedvcsinálónak:

híj, híj Zelenszkij!

a páncélautó szelte az utat

csilingeltek az aranyrudak

milliárd számra vitték a cash-t

Kijevbe érnek míg leszáll az est

De útba esik Magyar Péter

gazdát cserélne  néhány tétel

de mielőtt  beindul a matek

a benzinkútnál lecsap a TEK

Zelenszkij ordít és tombol

Orbáné lett az aranykonvoj

hiába az ukrán segítő kéz

A Tiszának nem jutott pénz

Zelenszkij, Zelenszkij, megütöd a bokád!

utolsó húzásod az olajblokád

hej, ukrán banki alkalmazott

a hatóság erőszakot alkalmazott

egyenruhájuk frissen vasalt

de mind a hét a földön hasalt

volt velük egy titkosszolga

neki ugyan itt mi dolga?

tiszás ügyvéd magát jól felszívja

de az ukrán gyorsan ki lett utasítva

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu