Beütött a mulatós: magyar népdallal fektették két vállra Zelenszkijt

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak.
Ez a példátlan és megdöbbentő eset tartja lázban a magyar közvéleményt, így a balosok rémálma, Wellor sem mehetett el szó nélkül a lefoglalt ukrán aranykonvoj mellett. Természetesen Magyar Péter nem maradhatott ki a netzenész legújabb, népzenei motívumokat is felvonultató mulatós zenéjéből.
Már a megjelenését követően nagy népszerűségnek örvend az Aranykonvoj (Druzsba mix) című, új szerzemény - írta a Magyar Nemzet.
Íme néhány ütős versszak az új slágerből kedvcsinálónak:
híj, híj Zelenszkij!
a páncélautó szelte az utat
csilingeltek az aranyrudak
milliárd számra vitték a cash-t
Kijevbe érnek míg leszáll az est
De útba esik Magyar Péter
gazdát cserélne néhány tétel
de mielőtt beindul a matek
a benzinkútnál lecsap a TEK
Zelenszkij ordít és tombol
Orbáné lett az aranykonvoj
hiába az ukrán segítő kéz
A Tiszának nem jutott pénz
Zelenszkij, Zelenszkij, megütöd a bokád!
utolsó húzásod az olajblokád
hej, ukrán banki alkalmazott
a hatóság erőszakot alkalmazott
egyenruhájuk frissen vasalt
de mind a hét a földön hasalt
volt velük egy titkosszolga
neki ugyan itt mi dolga?
tiszás ügyvéd magát jól felszívja
de az ukrán gyorsan ki lett utasítva
