Beütött a mulatós: magyar népdallal fektették két vállra Zelenszkijt

Ahogy arról a Bors is beszámolt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást: március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak.

Ez a példátlan és megdöbbentő eset tartja lázban a magyar közvéleményt, így a balosok rémálma, Wellor sem mehetett el szó nélkül a lefoglalt ukrán aranykonvoj mellett. Természetesen Magyar Péter nem maradhatott ki a netzenész legújabb, népzenei motívumokat is felvonultató mulatós zenéjéből.

Már a megjelenését követően nagy népszerűségnek örvend az Aranykonvoj (Druzsba mix) című, új szerzemény - írta a Magyar Nemzet.

Íme néhány ütős versszak az új slágerből kedvcsinálónak:

híj, híj Zelenszkij!

a páncélautó szelte az utat

csilingeltek az aranyrudak

milliárd számra vitték a cash-t

Kijevbe érnek míg leszáll az est

De útba esik Magyar Péter

gazdát cserélne néhány tétel

de mielőtt beindul a matek

a benzinkútnál lecsap a TEK

Zelenszkij ordít és tombol

Orbáné lett az aranykonvoj

hiába az ukrán segítő kéz

A Tiszának nem jutott pénz

Zelenszkij, Zelenszkij, megütöd a bokád!

utolsó húzásod az olajblokád

hej, ukrán banki alkalmazott

a hatóság erőszakot alkalmazott

egyenruhájuk frissen vasalt

de mind a hét a földön hasalt

volt velük egy titkosszolga

neki ugyan itt mi dolga?

tiszás ügyvéd magát jól felszívja

de az ukrán gyorsan ki lett utasítva