Lukács Nikolasz Róka: Megszoktam a gyűlöletet…

Fiatal, sikeres és meleg, tehát nincs helye a békéért harcoló, patrióta érzületű tömegek oldalán. Gondolják ezt azok, akik zászlajukra tűzték azt a liberálisnak mondott, gyűlöletalapú ideológiát, amit Magyar Péter hirdet folyamatosan. Nos, nekik int be észérveken alapuló videóiban Lukács Nikolasz Róka, aki minden mondatával egy-egy irgalmatlan, verbális gyomrost visz be megtévesztett és tévedésben tartott brüsszelita károgóknak.

Lukács Nikolasz Róka leginkább csak nevet a videói alá érkező negatív kommenteken (Fotó: Lukács Nikolasz / Facebook)

Orbán Viktor évértékelő beszéde adta meg a kezdő lökést a Róka ellen irányuló támadásoknak

2022-óta támadják a fiatal MMA-harcost a kommentelők

A Háborúellenes Gyűlések után a vasárnapi Békemeneten is kiáll a béke mellett

Lukács Nikolasz Róka: A pillanat pedig Orbán Viktor évértékelő beszédével érkezett el

A ketrecharcban és az üzleti életben is jól boldoguló Róka, most a Borsnak mesélte el, mióta érdeklődik a közélet és a politika iránt. „Tizenéves korom óta foglalkoztat a politika, bár korábban nem foglalkoztam vele tudatosan.”

Azt viszont tudtam, hogy eljöhet az a pillanat, amikor, ha csak a partvonalról is, de be-bekiabálom a véleményemet a közéleti, politikai „meccsek” alakulásával kapcsolatban.

„Ez a pillanat pedig Orbán Viktor évértékelő beszédével érkezett el, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy az első sorban ülve hallgassam végig” – kezdte lapunknak Lukács Nikolasz Róka, aki felnevetett, amikor arról kérdeztük, hogy megérinti-e az a gyűlöletcunami, amit a béke melletti kiállása miatt kap a fotelhuszároktól. „2022 óta gyártok tartalmakat, vagyis megszoktam a gyűlöletet, amit a kezdetektől hullámokban kaptam az online térben. Nyers és helyenként sokakat felháborító stílusom van. Ennél fogva ezen a téren is megedződtem. Ahogy azt is megtanultam, hogy figyelmen kívül kell hagyni a random, gyűlölködő arcokat. Ha pedig mégis bele-belenézek a kommentekbe, rendesen még élvezem is a vergődést, amit ott látok” – mondta az MMA-bajnok.

Lukács Nikolasz Róka is ott lesz a március 15-ei Békemeneten (Fotó: Bors)

„Természetesen ott leszek a Békemeneten is...”

Lukács Nikolasz Róka nem szívesen hergeli a már egyébként is mentálisan gyengélkedő kommenthuszárokat, de annyit azért elhintett, hogy Orbán Viktor évértékelő beszéde, a békéscsabai és a debreceni Háborúellenes Gyűlés után, a Békemeneten is ott lesz, hogy kiálljon a magyar kormány békepolitikája mellett. „Természetesen ott leszek a Békemeneten is. Azt gondolom, hogy meg kell mutatnunk, hogy többen vagyunk a kommentekben hangoskodó baloldali figuráknál, akikről néha már azt gondolom, hogy fizetik őket.”

Nekik kell megmutatni, hogy vannak azért itt normális emberek is, akik értik a magyar kormány törekvéseit és egyet is értenek velük”

– tette hozzá a fiatal sportoló.



