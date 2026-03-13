Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Lukács Nikolasz Róka: Megszoktam a gyűlöletet…

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 08:05
A fiatal MMA-harcos edzésben volt, így nem érte váratlanul az a baloldalról menetrendszerűen és szervezetten érkező gyűlölethullám, amit azután kapott, hogy részt vett Orbán Viktor évértékelő beszédén. Lukács Nikolasz Róka már most szól, ott lesz a március 15-ei Békemeneten is.
Fiatal, sikeres és meleg, tehát nincs helye a békéért harcoló, patrióta érzületű tömegek oldalán. Gondolják ezt azok, akik zászlajukra tűzték azt a liberálisnak mondott, gyűlöletalapú ideológiát, amit Magyar Péter hirdet folyamatosan. Nos, nekik int be észérveken alapuló videóiban Lukács Nikolasz Róka, aki minden mondatával egy-egy irgalmatlan, verbális gyomrost visz be megtévesztett és tévedésben tartott brüsszelita károgóknak.

  • Orbán Viktor évértékelő beszéde adta meg a kezdő lökést a Róka ellen irányuló támadásoknak
  • 2022-óta támadják a fiatal MMA-harcost a kommentelők
  • A Háborúellenes Gyűlések után a vasárnapi Békemeneten is kiáll a béke mellett

Lukács Nikolasz Róka: A pillanat pedig Orbán Viktor évértékelő beszédével érkezett el

A ketrecharcban és az üzleti életben is jól boldoguló Róka, most a Borsnak mesélte el, mióta érdeklődik a közélet és a politika iránt. „Tizenéves korom óta foglalkoztat a politika, bár korábban nem foglalkoztam vele tudatosan.”

 Azt viszont tudtam, hogy eljöhet az a pillanat, amikor, ha csak a partvonalról is, de be-bekiabálom a véleményemet a közéleti, politikai „meccsek” alakulásával kapcsolatban. 

„Ez a pillanat pedig Orbán Viktor évértékelő beszédével érkezett el, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy az első sorban ülve hallgassam végig”kezdte lapunknak Lukács Nikolasz Róka, aki felnevetett, amikor arról kérdeztük, hogy megérinti-e az a gyűlöletcunami, amit a béke melletti kiállása miatt kap a fotelhuszároktól. „2022 óta gyártok tartalmakat, vagyis megszoktam a gyűlöletet, amit a kezdetektől hullámokban kaptam az online térben. Nyers és helyenként sokakat felháborító stílusom van. Ennél fogva ezen a téren is megedződtem. Ahogy azt is megtanultam, hogy figyelmen kívül kell hagyni a random, gyűlölködő arcokat. Ha pedig mégis bele-belenézek a kommentekbe, rendesen még élvezem is a vergődést, amit ott látok” – mondta az MMA-bajnok.

Természetesen ott leszek a Békemeneten is...”

Lukács Nikolasz Róka nem szívesen hergeli a már egyébként is mentálisan gyengélkedő kommenthuszárokat, de annyit azért elhintett, hogy Orbán Viktor évértékelő beszéde, a békéscsabai és a debreceni Háborúellenes Gyűlés után, a Békemeneten is ott lesz, hogy kiálljon a magyar kormány békepolitikája mellett. „Természetesen ott leszek a Békemeneten is. Azt gondolom, hogy meg kell mutatnunk, hogy többen vagyunk a kommentekben hangoskodó baloldali figuráknál, akikről néha már azt gondolom, hogy fizetik őket.” 

Nekik kell megmutatni, hogy vannak azért itt normális emberek is, akik értik a magyar kormány törekvéseit és egyet is értenek velük”

 – tette hozzá a fiatal sportoló. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
