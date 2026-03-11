Befejeződött a Citadella felújítása, ekkortól látogatható

A Citadella teljeskörű felújítása véget ért, s nincs már más hátra, mint a látogatók fogadása. Ehhez már meg is érkezett a dátum, s megsúgjuk, nem kell sokat várni!
A teljeskörű felújítás még 2021-ben kezdődött, s most már csak arra vár, hogy újra megtöltsék a látogatók élettel a Citadellát. S ehhez már meg is van a dátum: március 28-tól ismét látogatható a főváros egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. A korábban romos állapotban lévő Gellért-hegyi Citadella most egy mindenki számára nyitott közösségi térré alakul. A felújítás során nagyobb figyelmet szenteltek a környezet rendezésére, ezáltal a korábbihoz képest másfélszeresére bővült zöldfelületet alakítottak ki. Ráadásul egész évben ingyenesen látogatható közparkot is kialakítottak az erődfalakon belül.
Az újranyitás hírét a Citadella hivatalos Facebook-oldalán jelentették be, ahol megemlítették, hogy az újranyitást követően március 29. és 31. között A Szabadság Bástyája című, a magyar történelem kiemelkedő alakjait és eseményeit bemutató interaktív kiállítást is megrendeznek. Ebben az időszakban a Tetőkert, valamint a Rondella előzetes regisztrációval látogatható teljesen ingyenesen.
További információk a megújult Citadelláról pedig a Citadella weboldalán lehet olvasni.
