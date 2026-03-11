Halálosan megfenyegették Orbán Viktor családját: „Ne aggódjál anyukám, mindent kibírok, tudod” – így aggódik Orbán Viktor édesanyja a fiáért

Mint azt a Bors is megírta, az ukránok megfenyegették Orbán Viktor gyerekeit és unokáit. Hrihorij Omelcsenko egykori parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat altábornagya halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és családját.

Orbán Viktor korábban már reagált a fejleményekre, akkor gyermekeit hívta, hogy jól vannak-e, most pedig édesanyjával beszélt telefonon, hogy minden rendben van-e vele, és az édesapjával.

Ne aggódjál anyukám, mindent kibírok, tudod

- mondta Orbán Viktor édesanyja aggódó szavaira.

A videóhoz pedig azt írta egy szívecske kíséretében:

Anya csak egy van.

Orbán Viktor: Ne aggódjál anyukám, mindent kibírok, tudod