Halálosan megfenyegették Orbán Viktor családját: „Ne aggódjál anyukám, mindent kibírok, tudod” – így aggódik Orbán Viktor édesanyja a fiáért

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 22:10
ukránanyaháborúfenyegetés
Orbán Viktor az életveszélyes fenyegetések után aggódik a családjáért.
Bors
A szerző cikkei

Mint azt a Bors is megírta, az ukránok megfenyegették Orbán Viktor gyerekeit és unokáit. Hrihorij Omelcsenko egykori parlamenti képviselő és az ukrán titkosszolgálat altábornagya halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét és családját.

Orbán Viktor korábban már reagált a fejleményekre, akkor gyermekeit hívta, hogy jól vannak-e, most pedig édesanyjával beszélt telefonon, hogy minden rendben van-e vele, és az édesapjával. 

Ne aggódjál anyukám, mindent kibírok, tudod

- mondta Orbán Viktor édesanyja aggódó szavaira. 

A videóhoz pedig azt írta egy szívecske kíséretében:

Anya csak egy van.

Orbán Viktor: Ne aggódjál anyukám, mindent kibírok, tudod

 

