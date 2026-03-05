Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Íme 5 ok, amiért minden eddiginél fontosabb lesz az idei Békemenet

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 08:19
békemárcius 15.
Március 15-én soha nem látott tömegre számítanak.

A Ripost írja, hogy a Civil Összefogás Fórum szervezésében lesz Békemenet 2026-ban is. A CÖF-CÖKA tájékoztatóján a résztvevők egyetértettek abban, hogy mindennél fontosabb a most vasárnapi rendezvény, amivel kiállhatnak a béke és a normalitás mellett. Mutatunk 5 okot, amiért minden eddiginél fontosabb lesz a vasárnapi Békemenet!

Békemenet 2026-ban
Békemenet (korábbi felvétel) / Fotó: Máthé Zoltán

Ezért lesz sorsfordító a Békemenet 2026-ban

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az elmúlt hetek eseményei – az iráni háború, a Barátság kőolajvezeték elzárása, az egyre inkább elnyújtott háború Ukrajnában – ismét rámutattak arra, mennyire fontos a határozott kiállás a béke és az ország biztonsága mellett. A Békemenet erőteljes üzenet lehet amellett, hogy Magyarország meg akarja őrizni szuverenitását és stabilitását.

5 ok, amiért minden eddiginél fontosabb az idei Békemenet:

  • A nemzet egységének kifejezése: nem a kormány és nem is akármelyik párt támogatása miatt, hanem a nemzeti öntudatunk kifejezéseként vehetünk részt a Békemeneten. A szabadságharc a nemzeti önrendelkezés egyik szimbóluma, a mostani politikai helyzetben pedig a nemzeti önrendelkezés mindennél fontosabb
  • Fellépés a zsarolás ellen: Volodimir Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték elzárásával akarja elérni, hogy Magyarországon válság álljon elő, ezzel pedig bizonytalanságot keltsenek a magyarok között és beavatkozzanak a választásokba. A magyar egység kifejezésével azt is megüzenhetjük, hogy nem engedünk a zsarolásnak. Ráadásul az ukránok már Orbán Viktor miniszterelnököt és a családját is fenyegetik...
  • A választások előtti utolsó kiállás: áprilisban a magyarok dönthetnek, hogy egy biztonságos, békére törekvő kormányzást, vagy pedig egy külföldi hatalmakat kiszolgáló, háborúpárti kormányt választanak. A nemzet egységének kifejezéseként április előtt megmutathatják a magyarok, hogy a béke pártján állnak
  • Nemet mondunk a háborúra és annak finanszírozására: a brüsszeli vezetés tovább finanszírozza Ukrajnát és a háború folytatását, az iráni háború már egyes európai országokat is utolért. A magyarok már a Nemzeti Petícióval is megüzenhették, most az egység kifejezéseként is üzenhetnek, hogy nem akarnak háborút és nem akarnak az ilyen konfliktusokért pénzt adni
  • Igent mondhatunk a szuverenitásra: a magyar nép nem lesz az Európai Unió akaratának kiszolgálója, sem Ukrajna támogatója. A nemzeti önrendelkezésünk mindennél többet ér

A CÖF már közzétette a Békemenet útvonalát. Az októberi Békemenethez hasonlóan az Elvis Presley tértől indul a menet 9 órakor, majd a Margit-hídon át a Nyugati térhez vezet, ahonnan az Alkotmány utcán keresztül eljut a Kossuth Lajos térig. A téren Orbán Viktor miniszterelnök mondja el ünnepi beszédét. A március 15-i nemzeti ünnep előkészületei már gőzerővel folynak.

A háborúellenes kiállás aktualitásából kifolyólag Békemenet március 15-én jó eséllyel minden eddiginél nagyobb létszámot mutat majd.

 

