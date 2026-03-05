Íme 5 ok, amiért minden eddiginél fontosabb lesz az idei Békemenet

A Ripost írja, hogy a Civil Összefogás Fórum szervezésében lesz Békemenet 2026-ban is. A CÖF-CÖKA tájékoztatóján a résztvevők egyetértettek abban, hogy mindennél fontosabb a most vasárnapi rendezvény, amivel kiállhatnak a béke és a normalitás mellett. Mutatunk 5 okot, amiért minden eddiginél fontosabb lesz a vasárnapi Békemenet!
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az elmúlt hetek eseményei – az iráni háború, a Barátság kőolajvezeték elzárása, az egyre inkább elnyújtott háború Ukrajnában – ismét rámutattak arra, mennyire fontos a határozott kiállás a béke és az ország biztonsága mellett. A Békemenet erőteljes üzenet lehet amellett, hogy Magyarország meg akarja őrizni szuverenitását és stabilitását.
A CÖF már közzétette a Békemenet útvonalát. Az októberi Békemenethez hasonlóan az Elvis Presley tértől indul a menet 9 órakor, majd a Margit-hídon át a Nyugati térhez vezet, ahonnan az Alkotmány utcán keresztül eljut a Kossuth Lajos térig. A téren Orbán Viktor miniszterelnök mondja el ünnepi beszédét. A március 15-i nemzeti ünnep előkészületei már gőzerővel folynak.
A háborúellenes kiállás aktualitásából kifolyólag Békemenet március 15-én jó eséllyel minden eddiginél nagyobb létszámot mutat majd.
