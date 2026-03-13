Orbán Viktor: az ukránok mindenre képesek

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy fontos videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben a Barátság kőolajvezeték helyzetéről beszél, illetve elmondja, hogy az ukránok bármire képesek, de a magyarokat csak a tények érdeklik, ezért is akarjuk leellenőrizni a dolgokat, hogy kiderüljön, milyen állapotban van a vezeték.

Orbán Viktor

A szakértőink már Ukrajnában, hogy megvizsgálják a Barátság vezetéket. Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.