Orbán Viktor: az ukránok mindenre képesek

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy fontos videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben a Barátság kőolajvezeték helyzetéről beszél, illetve elmondja, hogy az ukránok bármire képesek, de a magyarokat csak a tények érdeklik, ezért is akarjuk leellenőrizni a dolgokat, hogy kiderüljön, milyen állapotban van a vezeték.
A szakértőink már Ukrajnában, hogy megvizsgálják a Barátság vezetéket.
Ha Zelenszkij elutasítja őket, az felér egy beismeréssel!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
