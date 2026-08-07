Durva álhír kezdett terjedni Tolvai Reniről: lapunknak szólalt meg a kamu balesetről

Tolvai Reni számára is mozgalmasan telik a nyári koncertszezon, sok a lekötött fellépése és sok helyen várják. Éppen ezért döbbenten értesült arról, hogy egy teljesen valótlan történet kezdett terjedni róla. A pletyka szerint az énekesnő azért nem lép fel a hétvégén Szatmárnémetiben, mert eltörte a lábát. Reni azonban lapunknak adott interjúban gyorsan pontot tett az ügy végére, és részletesen elmondta, mi is történt valójában.
Az énekesnő elárulta, hogy a vasárnapi koncertet nem ő mondta le, sőt, a rendezvény elmaradásáról ő maga is csak e-mailben értesült.
Kedves szatmárnémetiek! A most következő vasárnapi koncertünket a szervezők mondták le, számomra ismeretlen okokból 2 napja. A bookingosom ezt emailben tudatta velem, hogy elmarad a rendezvény. Nemrég rám írt egy hölgy, hogy ez úgy lett kommunikálva a közönség felé, hogy ‘Reni lemondta, mert eltört a lába’ vagyis elindult egy ilyen pletyka. Drágaim stabilabbak a lábaim, mint valaha, nem tört el életemben semmim. Törött testtel sem mondanék vissza koncertet, nem szeretek soha csalódást okozni. Számtalanszor mentem betegen vagy berekedve is fellépni és megcsináltam a legjobb tudásom szerint. Nagyon remélem, hogy pótolva lesz és találkozunk
– írta Instagram-sztorijában, majd a Borsnak adott interjúban kiegészítette:
Nem kaptam annál több infót, hogy elhalasztják, és valószínű egy novemberi dátumra. De a szervezők korrektek voltak, csak Romániában valaki elkezdte ezt terjeszteni, hogy én nem akartam menni, merthogy eltörtem a lábam. Onnan írtak nekem, hogy ez megy a városban. Én visszaírtam, hogy semmi baja a lábamnak, akár most is tudok jönni. Ezt a lemondást nagyon sajnálom, mert rég voltam Erdélyben, és Yamina is jött volna ráadásul.
A történetet az is alátámasztja, hogy Reni korábban lapunknak beszélt erről a bizonyos koncertfelkérésről, amit izgatottan várt.
Nyáron megyünk Romániába fellépésre! Lesz egy szabadtéri fesztivál Szatmárnémetiben, ahol azt szeretnék, hogy Yaminával együtt lépjünk fel!
– nyilatkozta a Borsnak hónapokkal ezelőtt. A rajongók most tehát fellélegezhetnek, Tolvai Reni lábának semmi baja, a koncert elmaradásának pedig nem egészségügyi oka volt, és valószínűleg novemberben pótolva lesz.
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