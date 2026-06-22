Kökény Attila kitálalt: Eszenyi Enikő kérte, hogy változtasson a külsején

A 2010-es Megasztár az egyik legerősebb évadként vonult be a tehetségkutatók történetébe. A végső győzelmet ugyan Tolvai Reni szerezte meg, de sokan Kökény Attilát tartották az évad egyik legnagyobb felfedezettjének. Az énekes most elárulta, természetesen rosszul érintette, hogy nem ő emelhette a magasba a trófeát, de a keserűség nem tartott sokáig. Emellett az is szóba került, hogyan érintette, hogy Eszenyi Enikőék kérésére meg kellett szabadulnia a pluszkilóktól.

Kökény Attila felesége, Aranka a zenész egész pályafutása alatt kitartott mellette

(Fotó: Markovics Gábor)

Kökény Attila őszinte vallomása

A népszerű énekese elárulta, hogy egy hétig tartott a csalódottsága a Megasztár után, de aztán túl is tette rajta magát.

Nyilván akkor csalódott voltam, de utána már nem, mert én tettem a dolgomat. Nem kezdtem el búslakodni, hiszen gyakorlatilag az év férfi hangja lettem 2010-ben. Akkor még mondjuk nem volt pénznyeremény, ami úgy jobban idegesíthetett volna, hogy nem én nyertem meg, de ugyanaz a lemezszerződésem nekem is megvolt. Csak nyilván az, hogy nem én lettem a Megasztár, ezt az egyet nem kaptam meg.

Sokan annak idején rivalizálást láttak közte és Tolvai Reni között, Kökény Attila szerint azonban erről szó sem volt. Az énekes hangsúlyozta, hogy a győztes és közte soha nem alakult ki rossz viszony.

Tolvai Renivel mi tök jóba voltunk, akkor is, meg utána is. Nem járunk össze, meg mindenkinek meg van a saját dolga, de egyáltalán nem volt harag a szívemben se nekem, se neki.

Kevesen tudják, hogy a Megasztár nemcsak hangban, hanem külsőben is komoly változást hozott az előadó életébe. Kökény Attila ugyanis elképesztő átalakuláson ment keresztül a verseny alatt, és mindezt Eszenyi Enikő kérésére. Erről így mesélt:

A műsor elején volt egy ilyen kérése, hogy fogyjak le. Én 97 kilóval mentem be, és három hónap alatt lementem 75 kilóra. Nagyon lightosan ettem, figyeltem a szénhidrátra, cukros üdítőt egyáltalán nem ittam. Éreztem, hogy itt már mindennek van tétje, és nem az van, hogy tök mindegy, hogy hogy nézek ki

Az énekes azt is elárulta, hogy a zsűri tagjaira felnézett, és eszébe sem jutott megkérdőjelezni a tanácsaikat. „Én ezeknek az embereknek ettem-ittam a szavát: olyan dolgokat mondtak akkor ott nekünk, akár a Friderikusz Sándor vagy a Mester Tomi, hogy nem volt kétség abba, hogy elgondolkodjak, hogy ők ezt most jóindulatból mondják-e vagy sem. Ők akkor azért ültek ott, hogy segítsenek” – jelentette ki Kökény Attila.