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Kökény Attila kitálalt: Eszenyi Enikő kérte, hogy változtasson a külsején

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Kökény Attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 20:00
MegasztárŐszinte vallomásEszenyi Enikő
Nemcsak a hangja, a külseje is teljesen megváltozott a Megasztár idején. Kökény Attila most elárulta, hogy miért kezdett drasztikus fogyásba, és mindössze három hónap alatt hogyan szabadult meg 22 kilótól. Az énekes arról is őszintén beszélt, hogyan élte meg, hogy végül nem ő, hanem Tolvai Reni nyerte meg a tehetségkutatót.
Bors
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A 2010-es Megasztár az egyik legerősebb évadként vonult be a tehetségkutatók történetébe. A végső győzelmet ugyan Tolvai Reni szerezte meg, de sokan Kökény Attilát tartották az évad egyik legnagyobb felfedezettjének. Az énekes most elárulta, természetesen rosszul érintette, hogy nem ő emelhette a magasba a trófeát, de a keserűség nem tartott sokáig. Emellett az is szóba került, hogyan érintette, hogy Eszenyi Enikőék kérésére meg kellett szabadulnia a pluszkilóktól.

Kökény Attila a Megasztár óta népszerű énekes.
Kökény Attila felesége, Aranka a zenész egész pályafutása alatt kitartott mellette 
(Fotó: Markovics Gábor)

Kökény Attila őszinte vallomása

A népszerű énekese elárulta, hogy egy hétig tartott a csalódottsága a Megasztár után, de aztán túl is tette rajta magát. 

Nyilván akkor csalódott voltam, de utána már nem, mert én tettem a dolgomat. Nem kezdtem el búslakodni, hiszen gyakorlatilag az év férfi hangja lettem 2010-ben. Akkor még mondjuk nem volt pénznyeremény, ami úgy jobban idegesíthetett volna, hogy nem én nyertem meg, de ugyanaz a lemezszerződésem nekem is megvolt. Csak nyilván az, hogy nem én lettem a Megasztár, ezt az egyet nem kaptam meg.

Sokan annak idején rivalizálást láttak közte és Tolvai Reni között, Kökény Attila szerint azonban erről szó sem volt. Az énekes hangsúlyozta, hogy a győztes és közte soha nem alakult ki rossz viszony. 

Tolvai Renivel mi tök jóba voltunk, akkor is, meg utána is. Nem járunk össze, meg mindenkinek meg van a saját dolga, de egyáltalán nem volt harag a szívemben se nekem, se neki.

Kevesen tudják, hogy a Megasztár nemcsak hangban, hanem külsőben is komoly változást hozott az előadó életébe. Kökény Attila ugyanis elképesztő átalakuláson ment keresztül a verseny alatt, és mindezt Eszenyi Enikő kérésére. Erről így mesélt:

A műsor elején volt egy ilyen kérése, hogy fogyjak le. Én 97 kilóval mentem be, és három hónap alatt lementem 75 kilóra. Nagyon lightosan ettem, figyeltem a szénhidrátra, cukros üdítőt egyáltalán nem ittam. Éreztem, hogy itt már mindennek van tétje, és nem az van, hogy tök mindegy, hogy hogy nézek ki

Az énekes azt is elárulta, hogy a zsűri tagjaira felnézett, és eszébe sem jutott megkérdőjelezni a tanácsaikat.Én ezeknek az embereknek ettem-ittam a szavát: olyan dolgokat mondtak akkor ott nekünk, akár a Friderikusz Sándor vagy a Mester Tomi, hogy nem volt kétség abba, hogy elgondolkodjak, hogy ők ezt most jóindulatból mondják-e vagy sem. Ők akkor azért ültek ott, hogy segítsenek” – jelentette ki Kökény Attila.

@borsonline

Kökény Attila nem akarja, hogy hozzá hasonlítgassák a fiát! Az igaz, hogy a fiú örökölte Attila tehetségét, így nyilván kikéri a véleményét minden szakmai kérdésben. Lali meg is fogadja az édesapja tanácsait, de azért örülne neki, ha ebből nem az következne, hogy csak Kökény Attila fiaként lenne a köztudatban. #bors #kokenyattila #kokenylali #zene #apafia

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