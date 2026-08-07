„A kisbabáim” – zokogta a háromgyermekes édesanya, miután kiderült, hogy a rejtélyes térdfájása gyógyíthatatlan rák

Egy anyuka, aki egy éven át gyötrő térd- és lábfájdalomtól szenvedett, azt kiáltotta: „jaj, a kisbabáim!”, miután közölték vele, hogy egy ritka vérrákja van. A 36 éves Lisa Rimmer a cheshire-i Helsbyből éppen befejezte a munkanapját, mint sminkes, amikor iszonyatos fájdalmat érzett a térdében.

A rákos édesanya nem adja fel a reményt - Fotó: GoFundMe

A háromgyermekes édesanya panaszait kezdetben mélyvénás trombózisnak, sportsérülésnek, köszvénynek, majd ízületi gyulladásnak hitték az orvosok. Amikor a fájdalom mellé éjszakai izzadás és levertség is társult, az MRI-vizsgálat és a csontbiopszia végül feltárta a valóságot: a tünetek mögött follikuláris limfóma, a vérrák egy ritka, jelenleg gyógyíthatatlan formája áll.

Lisa azt mondta: „Bejött a szakorvos, és soha nem fogom elfelejteni az arcát. Az egész viselkedése megváltozott, leült az ágyra, és azt mondta, hogy az MRI nem áll összhangban az oszteonekrózissal, és rosszabbodott az állapotom. Beutaltak az Oswestry Csontkórházba, ahol biopsziára hívtak, és azt mondták, hozzak magammal valakit. Azt gondoltam, hogy csak azért, mert nem fogok majd tudni vezetni utána – szóval bementünk, és lényegében azt mondták, hogy »limfómának gondoljuk, de csontbiopsziát kell csinálnunk«.”

A rákos édesanya nem adja fel a reményt

„Amikor a rákról beszéltek, az első dolog, amit mondtam, az az volt, hogy »a babáim«. Az onkológus azt mondta, hogy továbbra is itt leszek a babáimért – nehéz út lesz, de akkoriban azt mondták, hogy gyógyítható.”

Lisa az első sokk után azonnal 8 éves ikerfiai (Vincent és Ralph) és 4 éves kislánya (Olive) jövője miatt aggódott. Bár a betegség nem gyógyítható, az orvosok szerint jól kezelhető, ezért intenzív kemoterápiával, immunterápiával és sugárkezeléssel veszi fel a harcot.

Amikor elmondták a gyerekeiknek, hogy mi várható - rosszullétek, kihullik Lisa haja -, akkor 4 éves kislányuk oldotta fel a feszültséget azzal, hogy elkiáltotta magát, hogy "olyan leszel, mint a nagypapa".

Mivel egyéni vállalkozóként fel kellett függesztenie menyasszonyi sminkes üzletét, barátai gyűjtést indítottak a család megsegítésére. Lisa a TikTok-on is megosztja a történetét, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, mivel maga sem gondolta volna, hogy a lábfájás vérrákot jelezhet.