Nem az Ozora tragédiája az első: Travis Scott koncertjén tízen, a gasztro-fesztiválon hárman haltak meg

Tegnap délelőtt derült ki, hogy az Ozora Fesztiválon két részvevő is elhunyt, így a szervezők kénytelenek voltak meghozni a nehéz döntést, hogy a tervezett előtt napokkal korábban, már vasárnap éjfélkor véget ér a fesztivált. Ez persze cseppet sem meglepő, sajnos a fesztiválok történetében volt már példa hasonlóra, sőt, olyanra is ahol folytatták a rendezvényt. Mutatjuk a példákat.
Az Ozora Fesztivál idén sajnos korántsem volt olyan felhőtlen, mint eddig, hiszen két szomorú haláleset is történt, amik végül az egész eseménynek véget vetettek. Egy 39 éves magyar nő a szombaton, a tűző napon esett össze és halt meg. A szervezők szerint szívinfarktust kapott és bár segítséget hívtak, de szinte azonnal életét vesztette. Ezekután még aznap délután egy 45 éves amerikai férfi is elhunyt, miután felmászott egy díszletelemre. Az illető a nagyszínpadnál kapaszkodott fel a magasba, ahogy a héten korábban egy másik fesztiválozó is tette. És bár néhány pillanatig lógott, de nem tudta megtartani magát és a mélybe zuhant, akárcsak az előbbi vendég, és míg ő túlélte a zuhanást, a szombati férfinak már nem volt ilyen szerencséje.
Travis Scott Astroworld címmel indított saját fesztivált szülővárosában, Houstonban. Az eseménysorozatot minden évben imádták a helyiek, különösen a rendezvény fénypontjának számító Travis Scott koncertet. 5 évvel ezelőtt is épp ez okozta a problémát, ugyanis a rapper fellépésére annyian voltak kíváncsiak, hogy még a területet körbevevő kordonokat és biztonsági kapukat is ledöntötték, hogy bejussanak. A hatalmas és kontrollálhatatlan tömeg pedig azt eredményezte, hogy míg a jobb oldalon állók hatalmasat buliztak, a bal oldaliak az életükért küzdöttek. A koncert azonban nem állt le, hiába próbálták jelezni többen is, hogy hatalmas a baj. Így a rendezvényt végül tízen nem élték túl, és többen súlyosan megsérültek.
Múlt héten rendezték meg a Bite of Seattle nevű gasztronómiai fesztivált, ami sajnálatos tragédiába torkollott. Az eseményen brutális lövöldözés alakult ki, ami a jelek szerint három elkövetőhöz köthető. A brutális események végül három résztvevő halálához, és négy másik súlyos sérüléséhez vezettek. Úgy tűnik, az elhunytak egyike egy volt a gyanúsítottak közül, ketten pedig ártatlanok. A másik két felelős egyikét már elfogták, a másik még szökésben van.
Olykor a résztvevők nemcsak egymásra, de kedvencükre is veszélyt jelentenek, így történt ez a Bring Me the Horizon énekesével, Oliver Sykesszal is. A zenészt egy telefonnal dobták fejbe a koncert közben, ami miatt enyhe agyrázkódást szenvedett, de a koncertet a fájdalmai ellenére végigcsinálta. Kid Cudi, aki a 2025-ös Sziget Fesztivál egyik legnagyobb meglepetése volt, a Bring Me the Horizon frontemberétől eltérően, otthagyta a színpadot. A rapper a Rolling Loud Miami fesztiválon lépett fel, 2022-ben, ahol a koncert közben egy vizes palackkal dobták meg, ami arcon is találta. A zenész ekkor figyelmeztette a rajongókat, hogy ha még egy tárgy repül felé abbahagyja a koncertet, és ez bizony meg is történt. A tömegből valaki egy újabb palackot hajított a színpadra, így ledobta a mikrofont és elhagyta a helyszínt.
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