Nem az Ozora tragédiája az első: Travis Scott koncertjén tízen, a gasztro-fesztiválon hárman haltak meg

Tegnap délelőtt derült ki, hogy az Ozora Fesztiválon két részvevő is elhunyt, így a szervezők kénytelenek voltak meghozni a nehéz döntést, hogy a tervezett előtt napokkal korábban, már vasárnap éjfélkor véget ér a fesztivált. Ez persze cseppet sem meglepő, sajnos a fesztiválok történetében volt már példa hasonlóra, sőt, olyanra is ahol folytatták a rendezvényt. Mutatjuk a példákat.

Az Ozora Fesztivál 2025-ben sem alakult tökéletesen, akkor egy tűzeset miatt sérültek meg többen (Fotó: Reddit / Teol.hu)

Az Ozora Fesztivál idén sajnos korántsem volt olyan felhőtlen, mint eddig, hiszen két szomorú haláleset is történt, amik végül az egész eseménynek véget vetettek. Egy 39 éves magyar nő a szombaton, a tűző napon esett össze és halt meg. A szervezők szerint szívinfarktust kapott és bár segítséget hívtak, de szinte azonnal életét vesztette. Ezekután még aznap délután egy 45 éves amerikai férfi is elhunyt, miután felmászott egy díszletelemre. Az illető a nagyszínpadnál kapaszkodott fel a magasba, ahogy a héten korábban egy másik fesztiválozó is tette. És bár néhány pillanatig lógott, de nem tudta megtartani magát és a mélybe zuhant, akárcsak az előbbi vendég, és míg ő túlélte a zuhanást, a szombati férfinak már nem volt ilyen szerencséje.

Travis Scott 2021-ben keveredett hatalmas botrányba, amikor az Astroworld fesztiválos fellépése közben tízen meghaltak (Fotó: Erika Goldring)

Az Ozora Fesztivált leállították, az Astroworld ment tovább

Travis Scott Astroworld címmel indított saját fesztivált szülővárosában, Houstonban. Az eseménysorozatot minden évben imádták a helyiek, különösen a rendezvény fénypontjának számító Travis Scott koncertet. 5 évvel ezelőtt is épp ez okozta a problémát, ugyanis a rapper fellépésére annyian voltak kíváncsiak, hogy még a területet körbevevő kordonokat és biztonsági kapukat is ledöntötték, hogy bejussanak. A hatalmas és kontrollálhatatlan tömeg pedig azt eredményezte, hogy míg a jobb oldalon állók hatalmasat buliztak, a bal oldaliak az életükért küzdöttek. A koncert azonban nem állt le, hiába próbálták jelezni többen is, hogy hatalmas a baj. Így a rendezvényt végül tízen nem élték túl, és többen súlyosan megsérültek.

Seattleben lövöldözés tört ki

Múlt héten rendezték meg a Bite of Seattle nevű gasztronómiai fesztivált, ami sajnálatos tragédiába torkollott. Az eseményen brutális lövöldözés alakult ki, ami a jelek szerint három elkövetőhöz köthető. A brutális események végül három résztvevő halálához, és négy másik súlyos sérüléséhez vezettek. Úgy tűnik, az elhunytak egyike egy volt a gyanúsítottak közül, ketten pedig ártatlanok. A másik két felelős egyikét már elfogták, a másik még szökésben van.