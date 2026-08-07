Valóban csodát tesznek? 3 különleges magyar forrás, aminek varázslatos erőt tulajdonítanak

A magyarországi szent források és kutak évszázadok óta vonzzák a gyógyulást és lelki békét kereső zarándokokat.

Mátraverebély-Szentkút vizének csodatévő erejét a 18. század elején maga a Vatikán is hivatalosan elismerte.

Vác-Hétkápolna és Tétszentkút története is bizonyítja, hogy az uralkodók és az egyszerű katonák is hittek a források erejében.

A Kárpát-medence mélyéről feltörő vizeket már az őskortól kezdve megkülönböztetett tisztelet övezte, ám a kereszténység felvételével sok forrásunk szakrális jelentőséget is kapott. Ezek a köznyelvben csak csodatévő kutak néven emlegetett kegyhelyek nem csupán a vallásos zarándokok célpontjai, hanem a nemzeti emlékezet és a helyi legendáriumok őrzői is. Az alábbiakban Magyarország három olyan különleges kútját mutatjuk be, amelyek a hozzájuk kapcsolódó rendkívüli események miatt kiemelkednek a hazai búcsújáró helyek közül.

Csodatévő kutak: rejtélyes gyógyulások helyszíne a Mátraverebély-Szentkút.

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Csodatévő kutak hazánkban, amiket egyszer látnod kell

Összegyűjtöttünk 3 olyan hazai forrást és csodatévő kutat, amelyek varázslatos históriájukkal és különleges környezetükkel évszázadok óta vonzzák a gyógyulni vágyókat.

1. Mátraverebély-Szentkút – a királyi patanyom és a néma pásztorfiú legendája

Ha a legfontosabb hazai zarándokhelyeket keressük, a Cserhát ölelésében fekvő Mátraverebély-Szentkút méltán foglalja el az első helyet. A völgyben meghúzódó forrás eredete egészen a korai középkorig, Szent László király uralkodásáig nyúlik vissza. A néphagyomány úgy tartja, hogy a lovagkirály 1092-ben ellenségei elől menekült, amikor lova ugratása közben, a pata földet érése nyomán kristálytiszta víz fakadt a sziklából. Ezt a feltörő vizet kezdték el később gyógyító erejűként tisztelni. A helyszín valódi ismertsége a 17. század közepén kezdődött, a történet szerint egy helybéli néma pásztorfiú a forrás vizéből ivott, és Szűz Mária megjelenésének hatására csodálatos módon visszakapta a hangját. A hír olyannyira elterjedt, hogy a 18. század hajnalán XI. Kelemen pápa hivatalos vizsgálatot rendelt el. A Vatikán elismerte az itt történt felépülések valódiságát, ezzel Mátraverebély-Szentkút hazánk egyik legelismertebb és leglátogatottabb nemzeti kegyhelyévé vált, ahol a zarándokok a mai napig hosszú sorokban várnak a gyógyító vízre.