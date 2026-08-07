Valóban csodát tesznek? 3 különleges magyar forrás, aminek varázslatos erőt tulajdonítanak

A Kárpát-medence mélyéről feltörő vizeket már az őskortól kezdve megkülönböztetett tisztelet övezte, ám a kereszténység felvételével sok forrásunk szakrális jelentőséget is kapott. Ezek a köznyelvben csak csodatévő kutak néven emlegetett kegyhelyek nem csupán a vallásos zarándokok célpontjai, hanem a nemzeti emlékezet és a helyi legendáriumok őrzői is. Az alábbiakban Magyarország három olyan különleges kútját mutatjuk be, amelyek a hozzájuk kapcsolódó rendkívüli események miatt kiemelkednek a hazai búcsújáró helyek közül.
Összegyűjtöttünk 3 olyan hazai forrást és csodatévő kutat, amelyek varázslatos históriájukkal és különleges környezetükkel évszázadok óta vonzzák a gyógyulni vágyókat.
Ha a legfontosabb hazai zarándokhelyeket keressük, a Cserhát ölelésében fekvő Mátraverebély-Szentkút méltán foglalja el az első helyet. A völgyben meghúzódó forrás eredete egészen a korai középkorig, Szent László király uralkodásáig nyúlik vissza. A néphagyomány úgy tartja, hogy a lovagkirály 1092-ben ellenségei elől menekült, amikor lova ugratása közben, a pata földet érése nyomán kristálytiszta víz fakadt a sziklából. Ezt a feltörő vizet kezdték el később gyógyító erejűként tisztelni. A helyszín valódi ismertsége a 17. század közepén kezdődött, a történet szerint egy helybéli néma pásztorfiú a forrás vizéből ivott, és Szűz Mária megjelenésének hatására csodálatos módon visszakapta a hangját. A hír olyannyira elterjedt, hogy a 18. század hajnalán XI. Kelemen pápa hivatalos vizsgálatot rendelt el. A Vatikán elismerte az itt történt felépülések valódiságát, ezzel Mátraverebély-Szentkút hazánk egyik legelismertebb és leglátogatottabb nemzeti kegyhelyévé vált, ahol a zarándokok a mai napig hosszú sorokban várnak a gyógyító vízre.
A Dunakanyar kapujában fekvő Vác-Hétkápolna története szintén szorosan összefonódik az Árpád-házi uralkodók korával és a magyar történelem sorsfordító pillanataival. Az 1074-es mogyoródi csata előtt Géza és László hercegek ezen a vidéken táboroztak. Géza herceg fogadalmat tett: amennyiben győzedelmeskednek a Salamon király elleni küzdelemben, templomot emeltet Szűz Mária tiszteletére. A diadal után a hercegek visszatértek, hogy kiválasszák az építendő szentély tökéletes helyszínét. Ekkor egy égi jelenségnek voltak tanúi: megjelent előttük egy fenséges szarvas, amelynek agancsain égő gyertyák világítottak. A csodás látomás helyén épült meg a Szarvas Boldogasszony templom, a mellette található, különleges ásványi anyagokban gazdag forrás pedig hamarosan a betegek menedékévé vált. Bár a középkori templom a török hódoltság alatt elpusztult, a forrás tisztelete megmaradt. Később Migazzi Kristóf püspök újjáélesztette a hagyományt, és egy barokk kápolnát építtetett a völgybe. A templomhoz vezető út mellett 1769-ben Wirth Ferenc váci kanonok felállíttatta a Mária hét örömét és hét fájdalmát megörökítő képoszlopokat. Innen ered a név: Hétkápolna.
A Győrtől délre található Tétszentkút egy egészen más korszak, a török kor utáni újjáépítés és a barokk vallásosság egyik legizgalmasabb és legrejtélyesebb emléke. A helyszín kultusza nem egy uralkodóhoz, hanem egy egyszerű császári katonához, Ailert Keresztélyhez köthető, aki 1715-ben súlyos, kínzó betegségben szenvedett. A katona egy éjszaka különös álmot látott: egy tétényi erdőségben fakadó, rejtett forrás vizétől teljesen meggyógyul. Miután felkutatta a látomásban szereplő helyet és ivott a vízből, a betegsége azonnal és nyomtalanul eltűnt. Hálája jeléül a katona egy kis kápolnát építtetett közvetlenül a forrás fölé, méghozzá úgy, hogy a csodatévő kutak egyikeként tisztelt forrás közvetlenül a főoltár alatt bugyogott fel. Ez a különleges építészeti megoldás évszázadokon át vonzotta a zarándokokat, akik az oltár alól meríthettek a gyógyító vízből. Bár a századfordulón a beomlásveszély miatt a kutat be kellett temetni – aminek következtében a víz sajnos elapadt –, Tétszentkút vonzereje nem veszett el. A kápolna a mai napig a Kisalföld egyik legjelentősebb zarándokhelye, amely hirdeti a hit és a remény erejét.
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