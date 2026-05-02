Elhagyják Magyarországot: Tolvai Reni és DJ Yamina szenzációs felkérést kaptak

Tolvai Reni nem csak A Nagy Duett színpadát hódította meg Lakatos Lacival az oldalán, de legújabb videóklipje is lenyűgözte rajongóit. Reni karrierje hihetetlen fordulatszámon pörög, közösségi oldalain is nagyon aktív, rengeteg tartalmat láthatunk tőle, és gőzerővel készül közelgő fellépéseire – írta meg a napokban a Bors. Reni azonban nemcsak itthon hódít, hanem jó barátnőjével, DJ Yaminával az oldalán egy határon túli koncertre készül. Hogy pontosan hova kaptak felkérést, és hogyan vált a két bombázó barátnővé, azt most mind eláruljuk!

Tolvai Reni A Nagy Duett 2026 színpadán lenyűgözte a közönséget (Fotó: Szabolcs László)

Itt fog fellépni Tolvai Reni és DJ Yamina

Évekig csak a neten szemeztek, most viszont közösen robbantják majd fel a színpadot: Tolvai Reni lapunknak őszintén mesélt arról, hogyan lett DJ Yaminából több mint egy szakmabeli kolléga, illetve, hogy nemsokára a határon túl mutatják meg, mire képesek együtt.

Mi a Yaminával úgy lettünk jóban, hogy már évek óta csetelgettünk arról, hogy milyen jó lenne egyszer majd egy közös dal. Én már régebben is küldtem neki demókat, és akkor így elindult köztünk egy beszélgetés, hogy mi az, ami az ő stílusát is tudja képviselni meg az enyémbe is belefér. Személyesen akkor még nem ismertük egymást csak Instán

–kezdte Reni, aki ezután azt is elárulta, hol fognak fellépni a nyáron:

Szóval így indult, hogy majd lesz egy közös projektünk, aztán az egyik demóm nagyon megtetszett neki, és fel is hívott: »Úristen Reni, ez lesz az, ez lesz a dalunk!« Yamina is annyira közvetlen, barátkozós, meg segítőkész, hogy nagyon hamar összebarátkoztunk. Nyáron pedig megyünk Romániába közös fellépésre! Lesz egy szabadtéri fesztivál Szatmárnémetiben, ahol azt szeretnék, hogy Yaminával együtt lépjünk fel!

Tolvai Reni A Megasztár felfedezettje, rengeteg fellépéssel készül idén (Fotó: Mediaworks)

Ezért nem posztol Reni Kállay-Saunders Andrásról

Bár a színpadon mindenét kiadja, a magánélete kapuit szigorúan zárva tartja. Tolvai Reni exkluzív interjúban beszélt a Borsnak arról is, hogy ebbe miért nem hajlandó Andris nevét belekavarni a közösségi médiában.

Mi ezzel nem haknizunk. Száz évvel ezelőtt mi ezt eldöntöttük, hogy azt szeretnénk, ha külön előadóként kezelnének minket, nem, mint egy celebpárost, mert annak mindig egyfajta megpecsételős hangvétele van. Szóval akkor nem úgy vagy kezelve, mint egy külön előadó, hanem egy celeb “couple”, és én ettől rosszul vagyok. A másik meg, hogy a privát életed az a privát életed, én a családomról sem osztok meg bármit. Az, hogy nekem a zene a munkám, és erről osztok meg, az az én dolgom. A magán dolgaimat nem szeretem megosztani

– jelentette ki határozottan Tolvai Reni.