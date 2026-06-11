El sem hiszed, hogyan néztek ki! Rengeteget változtak a Megasztár egykori győztesei - Galéria

Fiatal, csillogó szemű tehetségek léptek a színpadra, akikből a szemünk láttára váltak az ország legnagyobb zenei ikonjai. Sokan közülük ma is a slágerlisták élén állnak, de ha visszanézzük az első tévés szerepléseiket, szinte hihetetlen a különbség. Mutatjuk, hogyan néztek ki a győzelem pillanatában, és hogyan festenek most a Megasztár győztesei!
Ő volt az, akivel minden elkezdődött. A Megasztár legelső szériájának győzteseként az ország kedvence lett. Vera az évek során nemcsak zeneileg érett be, de hatalmas stílus- és életmódváltáson ment keresztül: ma magabiztosabb, sugárzóbb és elegánsabb, mint valaha.
A lírai hangú énekes egy ország szívébe lopta be magát a Szállok a dallal című slágerével. Caramel a szemünk előtt vált szerény fiúból érett férfivá, elismert dalszerzővé és családapává. A sármja az évek múlásával csak sokszorozódott.
A mezítlábas lány, Rúzsa Magdi berobbantotta a képernyőt az April Rainnel az első adásban. Magdi azóta az ország egyik legnépszerűbb előadója, aki képes a legnagyobb stadionokat megtölteni. Az egykori vadóc rocker csajból mára elképesztően elegáns nő és gyönyörű, háromgyermekes édesanya vált.
Viktor már a műsor idején is igazi szívtipró volt a tengerentúli stílusával és magabiztosságával. Bár a sármos mosolya a régi, az évek alatt igazi, érett előadóművésszé és tapasztalt popsztárrá vált.
Reni mindig is imádta a feltűnő, dögös szetteket, de ami az utóbbi években történt vele, az elképesztő. Hihetetlen átalakuláson ment keresztül, bombázó formában van, és a mai napig a magyar zenei paletta egyik legextravagánsabb alakja.
Gigi mindössze 15 évesen, szinte még kislányként nyerte meg a versenyt a gigantikus hangjával. Ma már felnőtt nő, édesanya és igazi nemzetközi szintű díva, akinek a kisugárzása és a stílusa is mérföldeket javult a kezdetek óta.
A műsor legújabb szériáinak győztesei, akik a modern kor Megasztár-színpadát hódították meg. Bár az ő győzelmük óta még kevesebb idő telt el, Máté és Johanna is hatalmas vizuális és zenei fejlődésen mentek keresztül, amióta a stúdiók világából a profi nagyszínpadokra léptek.
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