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El sem hiszed, hogyan néztek ki! Rengeteget változtak a Megasztár egykori győztesei - Galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 17:00
énekesgyőztesidő
Hihetetlen, hogyan repül az idő, és még durvább látni, mekkora változáson mentek keresztül a kedvenceink. A Megasztár kétségkívül a magyar televíziózás egyik legmeghatározóbb tehetségkutató műsora, amely generációk sorsát változtatta meg egyik pillanatról a másikra.
Bors
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Fiatal, csillogó szemű tehetségek léptek a színpadra, akikből a szemünk láttára váltak az ország legnagyobb zenei ikonjai. Sokan közülük ma is a slágerlisták élén állnak, de ha visszanézzük az első tévés szerepléseiket, szinte hihetetlen a különbség. Mutatjuk, hogyan néztek ki a győzelem pillanatában, és hogyan festenek most a Megasztár győztesei!

A Megasztár első évadának győztese Tóth Vera volt.
Tóth Vera megasztáros győzelmével átírta a magyar popzene történelmét (Fotó: Mediaworks archív)

Megasztár első évadának győztese: Tóth Vera

Ő volt az, akivel minden elkezdődött. A Megasztár legelső szériájának győzteseként az ország kedvence lett. Vera az évek során nemcsak zeneileg érett be, de hatalmas stílus- és életmódváltáson ment keresztül: ma magabiztosabb, sugárzóbb és elegánsabb, mint valaha.

Molnár Ferenc Caramel a 2. évad nyertese

A lírai hangú énekes egy ország szívébe lopta be magát a Szállok a dallal című slágerével. Caramel a szemünk előtt vált szerény fiúból érett férfivá, elismert dalszerzővé és családapává. A sármja az évek múlásával csak sokszorozódott.

Rúzsa Magdi tarolt a 3. évadban

A mezítlábas lány, Rúzsa Magdi berobbantotta a képernyőt az April Rainnel az első adásban. Magdi azóta az ország egyik legnépszerűbb előadója, aki képes a legnagyobb stadionokat megtölteni. Az egykori vadóc rocker csajból mára elképesztően elegáns nő és gyönyörű, háromgyermekes édesanya vált.

Király Viktor a 4. évadban jött, látott és győzött

Viktor már a műsor idején is igazi szívtipró volt a tengerentúli stílusával és magabiztosságával. Bár a sármos mosolya a régi, az évek alatt igazi, érett előadóművésszé és tapasztalt popsztárrá vált.

Tolvai Reni az 5. évad popdívája

Reni mindig is imádta a feltűnő, dögös szetteket, de ami az utóbbi években történt vele, az elképesztő. Hihetetlen átalakuláson ment keresztül, bombázó formában van, és a mai napig a magyar zenei paletta egyik legextravagánsabb alakja.

Radics Gigi kislányként nyerte meg a fődíjat

Gigi mindössze 15 évesen, szinte még kislányként nyerte meg a versenyt a gigantikus hangjával. Ma már felnőtt nő, édesanya és igazi nemzetközi szintű díva, akinek a kisugárzása és a stílusa is mérföldeket javult a kezdetek óta.

Gudics Máté és Lengyel Johanna 

A műsor legújabb szériáinak győztesei, akik a modern kor Megasztár-színpadát hódították meg. Bár az ő győzelmük óta még kevesebb idő telt el, Máté és Johanna is hatalmas vizuális és zenei fejlődésen mentek keresztül, amióta a stúdiók világából a profi nagyszínpadokra léptek.

 

Nézd meg, hogyan néztek ki a Megasztár legjobb énekesei régen és most:

Galéria: Nem fogsz rájuk ismerni! A Megasztár győztesei régen és most!
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Tóth Vera a TV2 Megasztár című tehetségkutató műsorának legelső győztese volt. Az énekesnő 2004. április 3-án nyerte meg az első évad döntőjét Oláh Ibolyával szemben. Vera nagyon sokat változott, hisz több mint 40 kilogrammtól szabadult meg az évek során.

 

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