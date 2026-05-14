Szexibbet ma nem találsz, pucsítós fotóval jelentkezett Tolvai Reni

Őrülten szexi fotóval jelentkezett be Instagram-oldalán Tolvai Reni. Az énekesnő hófehér, válláról leomló, feszülős ruhában pucsít, amivel fel is keltette rajongói érdeklődését.

Tolvai Reni mindig elképesztően csinos

Fotó: Mediaworks

Tolvai Reni tökéletes alakját nem győzik dicsérni

A kommentelők persze odáig vannak a bombaformában lévő énekesnőért, aminek hangot is adtak.

Gyönyörű nő vagy!

- írták többen, sokan pedig szívecskékkel fejezték ki tetszésüket.

Tolvai Reni nem csak követői szívét, de A Nagy Duett színpadát is meghódította, valamint legújabb videóklipje is lenyűgözte rajongóit. Reni karrierje hihetetlen fordulatszámon pörög, és a magánélete is kiegyensúlyozott, bár utóbbiról nem oszt meg tartalmakat. Lapunknak azonban elárulta, mi az oka annak, hogy a Kállay-Saunders Andrással való kapcsolatáról szinte semmit sem mutat meg a külvilágnak.

Száz évvel ezelőtt mi ezt eldöntöttük, hogy azt szeretnénk, ha külön előadóként kezelnének minket, nem, mint egy celeb párost, mert annak mindig ilyen megpecsételős hangvétele van. Szóval akkor nem úgy vagy kezelve, mint egy külön előadó, hanem egy ilyen celeb “couple”, és én ettől így rosszul vagyok. A másik meg, hogy a privát életed az a privát életed, én a családomról se osztok meg bármit is. Az, hogy nekem a zene a munkám és erről osztok meg, az az én dolgom. A magán dolgaimat nem szeretem megosztani mert amúgy meg az emberek gonoszok

- nyilatkozta a Borsnak az énekesnő.

Kíváncsi vagy legújabb posztjára? Íme: