Brutális gyilkosság rázta meg a futballvilágot: halálra verték a 27 éves válogatott csapatkapitányt

27 éves korában meghalt David Owori válogatott labdarúgó, miután ismeretlen támadók brutálisan bántalmazták. A játékost eszméletlen állapotban szállították kórházba, azonban sérüléseibe augusztus 5-én belehalt.

Halálra verték az SC Villa csapatkapitányát, David Oworit egy rablótámadás során

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A 27 éves David Oworit otthona közelében támadták meg, sérüléseibe a kórházban belehalt.

A rendőrség szerint a válogatott futballista ellenállt a rablóknak, ezért brutálisan bántalmazták.

Az SC Villa csapatkapitányát klubja, a szövetség és Uganda parlamentje is megható szavakkal búcsúztatta.

Owori 2024-ben húsz év után segítette ismét bajnoki címhez az SC Villát.

Halálra verték az SC Villa csapatkapitányát, David Oworit egy rablótámadás során

A rendőrség tájékoztatása szerint a halálos támadás akkor történt, amikor Owori megpróbált ellenállni annak, hogy elvegyék az értékeit. Szemtanúk beszámolói szerint a támadók térkövekkel is ütlegelték az SC Villa csapatkapitányát.

A klub szóvivője közölte, hogy a futballistát ugandai otthona közelében, Kampala egyik külvárosában, Makindyében érte a támadás.

A játékost bűnözők támadták meg, amikor hazafelé tartott. Életveszélyes sérüléseket szenvedett, majd kórházba szállították

– áll a klub közleményében.

Owori halálhíre után az SC Villa rövid üzenetben búcsúzott csapatkapitányától.

Összetört a szívünk. Az SC Villa mély fájdalommal búcsúzik szeretett csapatkapitányától, David Oworitól, aki egy brutális támadás következtében vesztette életét. Többet veszítettünk egy játékosnál – egy vezetőt, egy testvért és egy barátot. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának. Nyugodj békében, Kapitány!

– írta közleményében a klub.

Az Ugandai Labdarúgó-szövetség is megemlékezett Oworiról, aki a válogatott mezét is viselte a 2021-es Afrikai Nemzetek Kupája selejtezősorozatában. A szervezet szerint a futballista „egy egész nemzet reményeit hordozta a vállán”.

„Az Ugandai Labdarúgó-szövetség mély megrendüléssel értesült Owori David, az SC Villa csapatkapitánya és az Uganda Cranes válogatott játékosa korai haláláról.

David nem csupán labdarúgó volt. Vezető és egy egész generáció inspirációja. Az SC Villa csapatkapitányaként bátorsággal, alázattal és szenvedéllyel vezette társait. Az Uganda Cranes mezében pedig egy egész nemzet reményeit képviselte.