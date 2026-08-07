Brutális gyilkosság rázta meg a futballvilágot: halálra verték a 27 éves válogatott csapatkapitányt

27 éves korában meghalt David Owori válogatott labdarúgó, miután ismeretlen támadók brutálisan bántalmazták. A játékost eszméletlen állapotban szállították kórházba, azonban sérüléseibe augusztus 5-én belehalt.
A rendőrség tájékoztatása szerint a halálos támadás akkor történt, amikor Owori megpróbált ellenállni annak, hogy elvegyék az értékeit. Szemtanúk beszámolói szerint a támadók térkövekkel is ütlegelték az SC Villa csapatkapitányát.
A klub szóvivője közölte, hogy a futballistát ugandai otthona közelében, Kampala egyik külvárosában, Makindyében érte a támadás.
A játékost bűnözők támadták meg, amikor hazafelé tartott. Életveszélyes sérüléseket szenvedett, majd kórházba szállították
– áll a klub közleményében.
Owori halálhíre után az SC Villa rövid üzenetben búcsúzott csapatkapitányától.
Összetört a szívünk. Az SC Villa mély fájdalommal búcsúzik szeretett csapatkapitányától, David Oworitól, aki egy brutális támadás következtében vesztette életét. Többet veszítettünk egy játékosnál – egy vezetőt, egy testvért és egy barátot. Őszinte részvétünket fejezzük ki a családjának. Nyugodj békében, Kapitány!
– írta közleményében a klub.
Az Ugandai Labdarúgó-szövetség is megemlékezett Oworiról, aki a válogatott mezét is viselte a 2021-es Afrikai Nemzetek Kupája selejtezősorozatában. A szervezet szerint a futballista „egy egész nemzet reményeit hordozta a vállán”.
„Az Ugandai Labdarúgó-szövetség mély megrendüléssel értesült Owori David, az SC Villa csapatkapitánya és az Uganda Cranes válogatott játékosa korai haláláról.
David nem csupán labdarúgó volt. Vezető és egy egész generáció inspirációja. Az SC Villa csapatkapitányaként bátorsággal, alázattal és szenvedéllyel vezette társait. Az Uganda Cranes mezében pedig egy egész nemzet reményeit képviselte.
A FUFA végrehajtó bizottsága, küldöttei, tagsága, titkárságának munkatársai és az egész ugandai futballközösség nevében őszinte részvétünket fejezzük ki az SC Villának, David családjának, csapattársainak, edzőinek és minden ugandainak Owori elvesztése miatt”.
Egy fiút, egy vezetőt és egy csillagot veszítettünk el. A pályán és azon kívül is ragyogó személyiség volt, emlékét soha nem feledjük. Imádkozunk azért, hogy a Mindenható örök nyugalmat adjon David Oworinak, családjának és az SC Villának pedig erőt, hogy átvészeljék ezt a rendkívül nehéz időszakot. Nyugodj békében, Kapitány!
– áll a szövetség közleményében.
Uganda parlamentje szerdán egyperces néma csenddel tisztelgett David Owori emléke előtt.
A középpályás 2023-ban tért vissza másodszor is az SC Villához, és 2024-ben kulcsszerepet játszott abban, hogy a klub húsz év után ismét bajnoki címet nyerjen. Pályafutása során az SC Villa mellett a Proline FC-ben, a spanyol Vélez CF-ben és a svéd Utsiktens BK együttesében is futballozott – írja a The Mirror.
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