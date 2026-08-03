Szikora Róbertet a hőség sem állítja meg – A kánikulában is ugyanúgy végigtolja a koncertet

Az idei nyár minden eddiginél forróbbnak ígérkezik, a hőségriadók pedig egymást követik. Miközben sokan már a lakásból sem szívesen mozdulnak ki, addig a zenészeknek nincs választásuk: napról napra színpadra kell állniuk, akár 39 fokos kánikulában is. Szikora Róbert szerint azonban ez egyszerűen a hivatás része, amin nem lehet változtatni.

Szikora Róbert koncert: Az R-GO frontembere új gidákkal lép színpadra (Fotó: Szikora Róbert)

Szikora Róbert nem vesz vissza a tempóból

Az R-GO legendás frontembere idén is rengeteget koncertezik, és úgy tűnik, a meleg sem tudja kizökkenteni. Sőt, még a szabadidejében is aktívan mozog.

Nagyon sok koncertünk volt és lesz is még. Az, hogy hogy bírjuk, hát bírni kell. Én egy ilyen beidomított vadászkutya vagyok, meg ezt csinálom gyerekkorom óta, hogy fellépek. 14 éves koromban felmentem a színpadra, és azóta gyakorlatilag nem jöttem le

– fogalmazott Szikora Róbert. A zenész szerint a jó fizikai állapot elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki hosszú évtizedeken keresztül ugyanazzal az energiával álljon a közönség elé. Ezért a sport a mai napig fontos része az életének, még akkor is, amikor odakint szinte elviselhetetlen a hőség.