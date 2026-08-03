Szikora Róbertet a hőség sem állítja meg – A kánikulában is ugyanúgy végigtolja a koncertet

Az idei nyár minden eddiginél forróbbnak ígérkezik, a hőségriadók pedig egymást követik. Miközben sokan már a lakásból sem szívesen mozdulnak ki, addig a zenészeknek nincs választásuk: napról napra színpadra kell állniuk, akár 39 fokos kánikulában is. Szikora Róbert szerint azonban ez egyszerűen a hivatás része, amin nem lehet változtatni.
Az R-GO legendás frontembere idén is rengeteget koncertezik, és úgy tűnik, a meleg sem tudja kizökkenteni. Sőt, még a szabadidejében is aktívan mozog.
Nagyon sok koncertünk volt és lesz is még. Az, hogy hogy bírjuk, hát bírni kell. Én egy ilyen beidomított vadászkutya vagyok, meg ezt csinálom gyerekkorom óta, hogy fellépek. 14 éves koromban felmentem a színpadra, és azóta gyakorlatilag nem jöttem le
– fogalmazott Szikora Róbert. A zenész szerint a jó fizikai állapot elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki hosszú évtizedeken keresztül ugyanazzal az energiával álljon a közönség elé. Ezért a sport a mai napig fontos része az életének, még akkor is, amikor odakint szinte elviselhetetlen a hőség.
A zenészek nem nagyon mozognak, ők zenélnek, a lányok pedig nagyon fiatalok, két fiatal gidám van, egyik 19 és fél éves, másik 24, úgyhogy nekik bírniuk kell. A koncertet pedig le kell nyomni. Mindig mondom, hogy semmiből nem veszünk vissza. A színpadon úgy kell létezni, mint a sportolók. Ma is teniszeztem, pedig 34 fok volt. Megvan a kondim és ez a fontos.
Szikora azt is elmesélte, hogy az évtizedek alatt teljesen hozzászokott a szélsőséges körülményekhez.
„Mi már hozzászoktunk ahhoz, hogy nagyon melegben, illetve szélsőséges időjárásban is játszunk. Koncerteztünk már -23 fokban is Erdélyben szabadtéren.” A zenész pályafutása valóban egyedülálló. Több mint öt évtizede áll színpadon, ezalatt pedig szinte minden elképzelhető helyzetet átélt, így nem csoda, hogy a hőségriadó sem ijeszti meg, ami nem lesz másképp augusztus 29-én sem! Ugyanis a Margitszigeten nagyszabású R-GO koncertet adnak, amelynek részeként méltó módon emlékeznek meg barátjukról és pályatársukról, Fenyő Miklósról. A zenész korábban elárulta, hogy az esten egy soha nem hallott közös szerzemény is felcsendül majd, amelyet még a hetvenes években rögzítettek magnóra, és amelyet a modern technika segítségével sikerült újra hallgatható minőségben elkészíteni.
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