Nem múlik a gyász: nem hiszed el, mit találtunk Fenyő Miklós sírján

Fenyő Miklós halála sokkolta az országot, és úgy tűnik, a legtöbben ebből máig nem ocsúdtak fel. A legendás zenész január 31-én hagyta itt a földi színpadot, de természetesen a család és a rajongók 4 hónappal később is ugyanúgy gyászolják. A rock and roll királyának sírja a Farkasréti temetőben található, és már messziről látható, mennyien látogatják a mai napig. Most megmutatjuk, milyen szívszorító emlékeket hagytak neki a szerettei.

Fenyő Miklós temetésére kevesebb mint két héttel a halála után, február 10-én került sor, a Farkasréti temetőben, ami természetesen megtelt barátokkal és kollégákkal. Jelen volt többek között Dolly, Szandi és Bogdán Csaba, Novai Gábor és Szikora Róbert is, aki máig nem fogta fel igazán, hogy megtörtént ez a tragédia. Persze ezzel a Hungária rajongói sincsenek másként, akik közül sokan rendszeresen kizarándokolnak az énekes nyughelyéhez, hogy egy-egy hozzá köthető tárgyat hagyjanak ott emlékül.

Fenyő Miklós születésnapjára is megemlékeztek

Az énekes már sajnos nem élhette meg március 12-i születésnapját, de a gyászolók természetesen nem feledkeztek meg róla. Egy festett kövekből és a 79-es számból álló síremlékkel köszöntötték az örök jampit azon a bizonyos napon. Emellett természetesen mécsesek, és megszámlálhatatlan sírdísz is látható a nyughelyén, köztük több olyan is, amin egy-egy jól felismerhető fotó, vagy éppen olyan idézetek, mint a „Volt és lesz mindörökké” vagy a Fenyő Miklós fejfáján is olvasható „Örökzöld álom” szerepelnek.

Fenyő Miklós ikonikus napszemüvegét sem felejtették el

A jampi stílus legendás képviselője természetesen koncertjein és azon kívül imádott színes, mintás ingeket, valamint napszemüvegeket hordani, utóbbiak közül a legfelismerhetőbb talán egy fekete-fehér kockás darab az, amit a legtöbbször láthattunk rajta. Így nem csoda, hogy egy ilyen kiegészítő a sírjára is felkerült, bár azt sajnos nem tudni, hogy az eredeti ereklyéről van-e szó, amit esetleg Fenyő Miklós családja helyezhetett el, vagy egy rajongó által beszerzett replikáról, amit csak emlékezésképp tettek a sírra. Mindenesetre az biztos, hogy sem szerettei, sem rajongói nem feledik majd a Hungária énekesét.