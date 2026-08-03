Az Ördögűző sztárjánál razziát tartottak a hatóságok

Az Ördögűző legendás sztárja kínos helyzetbe került, amikor több hatóság egyszerre jelent meg dél-kaliforniai birtokán. Linda Blair otthonában egy kutyatenyésztő-üzemmel kapcsolatos bejelentés miatt történt házkutatás. A színésznő Instagram-oldalán reagált a hivatalok által közösen megszervezett akcióra.
Július 31-én Az Ördögűző sztárjának dél-kaliforniai otthonánál egyszerre tartottak razziát a Los Angeles megyei Állatvédelmi és Állatgondozási Hivatal, valamint a Los Angeles Megyei Regionális Tervezési Hivatal munkatársai. Az ellenőrzést házkutatási engedély alapján hajtották végre, miután bejelentések érkeztek arról, hogy a birtokon egy nagy létszámú kennel működik, ahol több mint száz kutyát tartanak engedély nélkül. A hatóságok célja az volt, hogy felmérjék az állatok jólétét, valamint azt, hogy az ingatlan megfelel-e a helyi előírásoknak. A hivatal közlése szerint a kennel engedélyei 2023-ban lejártak, és korábbi megkereséseikre nem kaptak választ. A vizsgálat idején Linda Blair végig együttműködött az ellenőrökkel, és a rendelkezésre álló információk szerint egyetlen kutyát sem vittek el a birtokról.
A színésznő még aznap videóüzenetben reagált a történtekre. Linda Blair Instagram-bejegyzésében elmondta, hogy ő és az állatok is jól vannak, és a vizsgálat végül néhány adminisztratív feladatot, illetve új helyszínrajzok elkészítését tette szükségessé. Úgy fogalmazott, hogy 'csak némi papírmunka' vár rá, és szeretné mielőbb lezárni az ügyet. Emellett cinikusan megjegyezte, szerinte egy hagyományos levélben is felvehették volna vele a kapcsolatot a hatóságok. Az Örödögűző sztárja már hosszabb ideje új ingatlant keres. Olyan helyre szeretne költözni, ahol még több mentett állatnak tudna segítséget nyújtani, valamint oktatási programokat is szervezhetne az állatvédelem népszerűsítésére. Emiatt arra kérte követőit, hogy továbbra is támogassák alapítványát adományokkal, önkéntes munkával vagy ideiglenes befogadással, mert Kaliforniában és az Egyesült Államok más részein is súlyos a helyzet az elhagyott állatok miatt.
Linda Blair neve ugyan örökre összeforrt Az Ördögűző című klasszikus horrorfilmmel, az elmúlt több mint húsz évben azonban legalább ennyire ismert lett állatvédő munkájáról is. A színésznő 2004-ben hozta létre a Linda Blair WorldHeart Foundation nevű nonprofit szervezetet, amely bántalmazott, elhagyott és veszélyeztetett kutyák mentésével, rehabilitációjával és örökbe adásával foglalkozik. Az Ördögűző sztárja korábban többször hangsúlyozta, hogy az állatmentést élete hivatásának tekinti, és még a színészi karrierjénél is fontosabbnak tartja.
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