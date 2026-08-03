Az Ördögűző legendás sztárja kínos helyzetbe került, amikor több hatóság egyszerre jelent meg dél-kaliforniai birtokán. Linda Blair otthonában egy kutyatenyésztő-üzemmel kapcsolatos bejelentés miatt történt házkutatás. A színésznő Instagram-oldalán reagált a hivatalok által közösen megszervezett akcióra.

Az Ördögűző sztárjának, Linda Blair-nek az otthonában házkutatást tartottak

Fotó: KPA/ Northfoto / Northfoto

Az Ördögűző sztárjánál több hatóság tartott egyszerre razziát

sztárjánál több hatóság tartott egyszerre razziát Linda Blair otthonát egy kutyamenhely nem megfelelő működésével kapcsolatos bejelentés miatt vizsgálták át

otthonát egy kutyamenhely nem megfelelő működésével kapcsolatos bejelentés miatt vizsgálták át A színésznő Instagram-oldalán reagált a házkutatásra: 'Kiderült, hogy csak néhány papírmunkát kell elintéznünk'.

Az Ördögűző sztárjánál razziát tartottak a hatóságok

Július 31-én Az Ördögűző sztárjának dél-kaliforniai otthonánál egyszerre tartottak razziát a Los Angeles megyei Állatvédelmi és Állatgondozási Hivatal, valamint a Los Angeles Megyei Regionális Tervezési Hivatal munkatársai. Az ellenőrzést házkutatási engedély alapján hajtották végre, miután bejelentések érkeztek arról, hogy a birtokon egy nagy létszámú kennel működik, ahol több mint száz kutyát tartanak engedély nélkül. A hatóságok célja az volt, hogy felmérjék az állatok jólétét, valamint azt, hogy az ingatlan megfelel-e a helyi előírásoknak. A hivatal közlése szerint a kennel engedélyei 2023-ban lejártak, és korábbi megkereséseikre nem kaptak választ. A vizsgálat idején Linda Blair végig együttműködött az ellenőrökkel, és a rendelkezésre álló információk szerint egyetlen kutyát sem vittek el a birtokról.

Linda Blair Instagram-oldalán reagált a razziára

A színésznő még aznap videóüzenetben reagált a történtekre. Linda Blair Instagram-bejegyzésében elmondta, hogy ő és az állatok is jól vannak, és a vizsgálat végül néhány adminisztratív feladatot, illetve új helyszínrajzok elkészítését tette szükségessé. Úgy fogalmazott, hogy 'csak némi papírmunka' vár rá, és szeretné mielőbb lezárni az ügyet. Emellett cinikusan megjegyezte, szerinte egy hagyományos levélben is felvehették volna vele a kapcsolatot a hatóságok. Az Örödögűző sztárja már hosszabb ideje új ingatlant keres. Olyan helyre szeretne költözni, ahol még több mentett állatnak tudna segítséget nyújtani, valamint oktatási programokat is szervezhetne az állatvédelem népszerűsítésére. Emiatt arra kérte követőit, hogy továbbra is támogassák alapítványát adományokkal, önkéntes munkával vagy ideiglenes befogadással, mert Kaliforniában és az Egyesült Államok más részein is súlyos a helyzet az elhagyott állatok miatt.