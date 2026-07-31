40 fok és hőségriadó: így néz ki a pénteki időjárás

Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton többfelé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, 13 és 23 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Pénteken négy vármegyére a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe, mert itt várhatóan a középhőmérséklet meghaladja a 29 fokot.

Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomolyfelhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a délies szél. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.