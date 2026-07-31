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40 fok és hőségriadó: így néz ki a pénteki időjárás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hőmérséklet
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 31. 07:00
hőségriadókánikula
A teljes országra hőségriadót rendeltek el, nem lesz enyhülés.

Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk. Csapadék nem valószínű. A délies szél északnyugaton többfelé megélénkülhet. Egyre több helyen készülhetünk trópusi éjszakára, 13 és 23 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet. Délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás.

2026.06.22 Kánikula, Hőség , Nyár
Fotó: Hatlaczki Balázs

Pénteken négy vármegyére a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe, mert itt várhatóan a középhőmérséklet meghaladja a 29 fokot.

 

Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, északnyugaton láthatunk több gomolyfelhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a délies szél. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok között alakul a hőmérséklet.

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