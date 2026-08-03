James Van Der Beek özvegye megható fotókat posztolt az évfordulójukon

Kimberly Van Der Beeknek férje, James Van Der Beek halála óta ez az első házassági évforduló, amit már neme együtt töltenek. A színész özvegye ez alkalomból megható bejegyzéssel emlékezett meg férjéről.

James Van Der Beek özvegye megható képeket osztott meg a házassági évfordulójuk alkalmából (Fotó: O'Connor-GG19/AFF-USA.com / Northfoto)

Kimberly Van Der Beek Instagram-oldalán megható családi fotókat osztott meg

Instagram-oldalán megható családi fotókat osztott meg James Van Der Beek halála óta ez az első házassági évforduló, amit nem együtt töltenek

halála óta ez az első házassági évforduló, amit nem együtt töltenek A Dawson és a haverok sztárja február 11-én hunyt el vastagbélrák következtében

James Van Der Beek özvegye megható fotókat osztott meg közösségi oldalán

Kimberly Van Der Beek augusztus 1-jén, a házaspár 16. házassági évfordulóján osztott meg egy érzelmes bejegyzést az Instagram-oldalán. Ez volt az első évforduló azóta, hogy James Van Der Beek 2026 februárjában, 48 éves korában elhunyt vastagbélrákkal folytatott küzdelme után. Az özvegy több korábbi közös fényképet tett közzé, köztük romantikus szelfiket és egy különösen megható felvételt, amelyen a színész mind a hat gyermeküket egyszerre öleli magához. Kimberly a képek mellé pedig azt írta, hogy:

16 évvel ezelőtt én voltam a világ legszerencsésebb nője, amikor hozzámentem @vanderjames-hez. Ennek a házasságnak a szépsége minden nap újabb és újabb arcát mutatja meg nekünk a csodálatos gyermekeink révén. Ő továbbra is velünk van, és útmutatást ad nekünk. Örökre hálás vagyok érte.

Kimberly Van Der Beek férje emlékébe kapaszkodik

Kimberly Van Der Beek az elmúlt hónapokban többször is őszintén beszélt a gyászáról. Korábbi bejegyzéseiben azt írta, hogy férje hiánya továbbra is óriási fájdalmat jelent számára és gyermekeik számára is, ugyanakkor úgy érzi, James szellemisége tovább él a család mindennapjaiban: a szeretet, az összetartás és a család iránti elkötelezettségük által.

James Van Der Beek és Kimberly Van Der Beek a színész halála előtt újból megesküdtek (Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA / Northfoto)

James Van Der Beek halála előtt megható dolgot tett feleségével

James Van Der Beek és Kimberly 2010-ben házasodtak össze Tel-Avivban, és házasságuk során hat gyermekük született. A Dawson és a haverok sztárja többször is beszélt arról, hogy családja jelenti számára a mindenséget, és még a súlyos betegsége idején is igyekezett minél több időt tölteni szeretteivel. Egészségi állapota azonban 2025 végén romlani kezdett, végül 2026 februárjában feladta a küzdelmet. Nem sokkal halála előtt azonban a házaspár egy megható gesztussal ismét megerősítették a házassági fogadalmukat egy bensőséges, otthoni szertartás keretében. A család számára ez különösen fontos emlék maradt, hiszen néhány nappal később végleg búcsút kellett venniük James Van Der Beek-től.