Szikora Róbert Fenyő Miki elvesztéséről: "Ez olyan seb marad, ami sosem forr be"

Az idő nem áll meg, könyörtelenül halad tovább, miközben azért jut idő csendes emlékezésre is. Ez a nyár azonban nem olyan lesz Szikora Róbert számára, mint a korábbiak, mert régi barátja, zenésztársa, a szintén futballszurkoló Fenyő Miklós idén január 31-én elhunyt.

Szikora Róbert Fenyő Miklóst testvéreként szerette

(Fotó: hot! magazin/DFP)

„Az idő mindig rádob egy leplet az ember fájó sebére, de az olyan seb marad, ami sosem forr be. Ahányszor beszél róla az ember, egy kicsit lehántja magáról ezt a „szépségtapaszt”… Már-már összeforrna a seb, de aztán újra fáj. Nekem Miki zenei és lelki testvérem is volt egyszerre, senkivel nem tudtam olyan mély dolgokról beszélgetni, vagy épp annyit hülyéskedni, mint vele” – emlékezett szomorúan a hot! magazinnak Szikora Robi.

Ők ketten már a Hungária együttes országos berobbanása előtt igaz barátok voltak, jóban-rosszban rengeteg turnét végigcsináltak együtt, külföldön is, főképp a keleti blokk országaiban.

A hetvenes évek hoztak össze minket. 1974 tavaszán szálltam be a zenekarba, onnantól kezdve sokáig együtt voltunk.

„1980-ban futottunk be, addig itthon valamiért nem nagyon kellett a Hungária, úgyhogy nagyon sokat utaztunk és muzsikáltunk olyan országokban, mint az NDK, a Szovjetunió vagy Lengyelország. Valahogy pénzt kellett keresni! Hotelekben szálltunk meg, két hónapos turnékon vettünk részt, sokszor összezárva. Néha idegesítettük egymást, de megszerettük a másikat. Ha váratlanul elveszítesz egy ilyen barátot, azt nehéz feldolgozni” – jegyezte meg az R-GO frontembere.

Két új dalnak örülhetnek a rajongók

Tavaly decemberben jelent meg Szikora Róbert lemeze, Verhetetlen 11 címmel, amelyen tizenegy duettet énekel olyan előadókkal, mint Charlie, Rúzsa Magdi vagy Demjén Ferenc.

„Mikit is felkértem. Attól tartottam, hogy nem akarja majd, de belement egyből; a dalt én írtam, a szöveget pedig ő. Másnap felhívott, és elmondta, az a terve, hogy megírja az életünket: az lett a dal címe, hogy Egy furcsa pár. Játsszuk a turnén is, miközben megy, a régi képeket, videókat vetítünk le. Nagy sikere van a szerzeménynek, mindig hatalmas tapsot kap, érezhető, hogy ez egy elismerés a közönség részéről, tisztelgés Miki munkássága előtt. Augusztus 29-én lépünk fel a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon; a szervező kérte, hogy legyen több megemlékezés Mikről, én pedig erre csakis igent tudtam mondani. Bemutatok majd például egy olyan számot, amit 1975-ben szereztünk. A szövegét Szenes Iván írta, és anno a Tessék választani! fesztiválra szerettünk volna vele bejutni. Klip is lesz hozzá” – ígérte a dalszerző-énekes.