Fenyő Miklós ma lenne 79 éves: Szikora Róbert így emlékezett meg róla

Szívszorító dátum: ma ünnepelné 79. születésnapját Fenyő Miklós. A Hungária oszlopos tagja pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Rajongók és pályatársak is megemlékeztek róla ezen a napon.

Fenyő Miklós 79 éves lenne: így emlékezett meg róla Szikora Róbert (Fotó: hot! magazin/DFP)

Ezt tette Szikora Róbert Fenyő Miklós temetésén

Szikora Róbert Fenyő Miklós szülinapjáról a Borsnak elmondta:

„Nem tartom fejben a születésnapokat, csak néhányat jegyeztem meg: a feleségemét, a sajátomat – és Kodály Zoltánét meg Beethovenét, mert ők egy napon születtek velem! És még Mikiét…” – sóhajtott az R-GO énekese, aki elárulta: telefonon mindig felköszöntötte barátját, testvéreként szeretett kollégáját.

„Telefonon mindig felköszöntöttük egymást, de igazából egyikőnk sem kerített nagy feneket a születésnapoknak. Őt is annyian köszöntötték, hogy már számon sem lehetett tartani, hogy ki üzent, vagy ki maradt ki” – vélekedett az énekes.

Fenyő Miklós és Szikora Róbert nemcsak a színpadon voltak kollégák, hanem a való életben is szoros barátságot ápoltak (Fotó: Bors)

„Ha úgy alakul a napom, akkor kimegyek a temetőbe is, megnézem, ott van-e még az a rengeteg koszorú, virág, amit vittek a búcsúztatójára. Utoljára a temetésen voltam ott. A zenekarral közösen vittünk egy koszorút, egy kedves üzenettel. Én pedig egy követ vittem, szigorúan otthonról, egy szép üzenettel. Zsidó szokás szerint ugyanis az élőnek szoktak élő virágot vinni, temetésre pedig kavicsot” – fedte fel Szikora Róbert.

Szikora Róbert a kertjéből vitt kaviccsal rótta le a tiszteletét Fenyő Miklós előtt (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

„Nem lesznek már több órás beszélgetések”

Nem túlzás azt állítani, hogy az egész országot letaglózta Fenyő Miklós halálának híre, sokan talán még fel sem fogták a hírt. Hungária-beli zenésztársa, Szikora Róbert így vélekedett erről:

„Én rögtön elfogadtam, mikor megtudtam. De az emberek pótolhatatlanok... közös témánk volt mindig a futball: ott azt mondják, minden játékos pótolható. De a valóságban nincs így. Nem tudok többet vele röhögni, énekelni. Nem lesznek már több órás beszélgetések, fociról elmélkedések. Olyan erős kötelék volt köztünk, amit csak a halál tud elvágni” – sóhajtott Szikora Róbert, majd így folytatta:

De csak egy kis időre. Ahogy az egyik dalszövegünk szól: »A Halhatatlan meghalt értünk, hogy a halandó, örökké éljen.«