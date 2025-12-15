Szikora Róbert leteszi a kalapácsot - így ünnepli a születésnapját

Ismét eltelt egy év, december közepén születésnapot ünnepel a legendás énekes. Semmi sem változott: Szikora Róbert 2025-ben is ugyanakkora lendülettel és pozitivitással éli az életét, mint fiatalkorában.
„Nem állok olyan jól a születésnapozáshoz, nem igazán szeretem az ünneplés részét.”
Azt igen, hogy tisztességesen megemlékezünk valamiről, de amikor tortákat hoznak, és beszédet kell mondanom, azt ki nem állhatom!
„Egyszerűen azért, mert nem tudom rendesen lereagálni, és belezavarják az embert egy hirtelen kialakított helyzetbe. Ettől függetlenül nagyon is jólesik, ha megemlékeznek rólam, de a születésnapot én mindig is egy bensőséges ünnepnek tartottam, és ne tartozzon másra, csak a nagyon szűk családra” – kezdte Robi a hot! magazinnak.
Ahogy az egyik dalában is megénekelte: mindenki örült annak, amikor megszületett, csak ő sírt, azonban ha meghal, mindenki sírni fog, csak ő nem. Ennek apropóján emlékezett vissza arra a történetre, amikor meglátta a napvilágot 1953. december 16-án.
„Este nyolc óra húsz perckor születtem. Esett a hó, és egész Rákospalota éppen az aktuális disznóvágásra várt.”
Anyukám pedig simogatta a hasát azért, hogy megszülessek, és ne kelljen vért kevernie, illetve hajnalban malacsikongatást hallgatnia!
„Ez annak idején divat volt a kertvárosban. Ennek már hetvenkét éve, de egyáltalán nem hat meg a kor. Év végén tartok egy laza leltárt, de semmi nagy dolog vagy következtetés. Annyit fogadok meg mindig, hogy szeretnék tovább, becsületesen dolgozni. Ennyi az egész. Idén még lesz két koncertem, illetve megjelenik a könyvem, de utána az év hátralévő részében leteszem a kalapácsot” – árulta el az előadó.
Persze idén sem tétlenkedett az R-Go frontembere: két Hungária-koncertet is adtak a közönségnek, a 2025-ös Fonogram-életműdíjat is megkapta, és nemrég megjelent a Verhetetlen 11 című duettlemeze. Ezenfelül a Csikidam expressz az év folyamán végigrobogott az országon, és több koncertet adott határon túli magyar településeken is, ősszel Amerikában is koncertezett, és a ValMarral is forgatott videóklipet.
„Tizenegy közös dal került a lemezre azokkal, akik nagy hatással voltak rám az életem során.”
Az első generációból például Fenyő Mikivel készült duettem, ami különösen nagy szó, hiszen nem olyan egyszerű vele együtt dolgozni, mégis a testvéremnek tartom.
„Szerepel rajta Charlie is, hiszen fiatalkoromban óriási Olimpia-rajongó voltam. Ebből a generációból még Demjén Rózsit is csodálatosnak tartom: a mai napig kiráz a hideg a hangjától, persze a legjobb értelemben. Szerepel még rajta Geszti Péter, Dobrády Ákos, Békefi Viki, Gubik Petra és Rúzsa Magdi, meg persze a ValMaros srácok is. Ezenkívül engedélyt kaptam a Zámbó családtól, hogy felhasználjam Jimmy éneksávjait. Az album utolsó dalát pedig édesapámmal adom elő, aki huszonkét éve hunyt el” – avatott be minket a zenész.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.