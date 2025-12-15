Szikora Róbert leteszi a kalapácsot - így ünnepli a születésnapját

Ismét eltelt egy év, december közepén születésnapot ünnepel a legendás énekes. Semmi sem változott: Szikora Róbert 2025-ben is ugyanakkora lendülettel és pozitivitással éli az életét, mint fiatalkorában.

Mindegy, Szikora Róbert hány éves, ugyanakkora erővel szántja fel a színpadot - Fotó: archív / hot! magazin

„Nem állok olyan jól a születésnapozáshoz, nem igazán szeretem az ünneplés részét.”

Azt igen, hogy tisztességesen megemlékezünk valamiről, de amikor tortákat hoznak, és beszédet kell mondanom, azt ki nem állhatom!

„Egyszerűen azért, mert nem tudom rendesen lereagálni, és belezavarják az embert egy hirtelen kialakított helyzetbe. Ettől függetlenül nagyon is jólesik, ha megemlékeznek rólam, de a születésnapot én mindig is egy bensőséges ünnepnek tartottam, és ne tartozzon másra, csak a nagyon szűk családra” – kezdte Robi a hot! magazinnak.

Szikora Róbert felesége a mai napig tartja a zenész születésnapját

Ahogy az egyik dalában is megénekelte: mindenki örült annak, amikor megszületett, csak ő sírt, azonban ha meghal, mindenki sírni fog, csak ő nem. Ennek apropóján emlékezett vissza arra a történetre, amikor meglátta a napvilágot 1953. december 16-án.

Szikora Róbert dalait most egy új szintre emeli albumával - Fotó: archív / hot! magazin

„Este nyolc óra húsz perckor születtem. Esett a hó, és egész Rákospalota éppen az aktuális disznóvágásra várt.”

Anyukám pedig simogatta a hasát azért, hogy megszülessek, és ne kelljen vért kevernie, illetve hajnalban malacsikongatást hallgatnia!

„Ez annak idején divat volt a kertvárosban. Ennek már hetvenkét éve, de egyáltalán nem hat meg a kor. Év végén tartok egy laza leltárt, de semmi nagy dolog vagy következtetés. Annyit fogadok meg mindig, hogy szeretnék tovább, becsületesen dolgozni. Ennyi az egész. Idén még lesz két koncertem, illetve megjelenik a könyvem, de utána az év hátralévő részében leteszem a kalapácsot” – árulta el az előadó.

Szikora Róbert fiatalon sok előadótól inspirálódott

Persze idén sem tétlenkedett az R-Go frontembere: két Hungária-koncertet is adtak a közönségnek, a 2025-ös Fo­no­gram-­élet­mű­dí­jat is megkapta, és nemrég megjelent a Verhetetlen 11 című duett­leme­ze. Ezenfelül a Csikidam expressz az év folyamán végigrobogott az országon, és több koncertet adott határon túli magyar településeken is, ősszel Amerikában is koncertezett, és a Val­Mar­ral is forgatott videóklipet.