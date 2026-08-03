Phil Collins életveszélyes állapotba került alkoholproblémái miatt

Phil Collins megrázó őszinteséggel beszélt élete legsötétebb időszakáról. A Genesis legendája elárulta, hogy alkoholproblémái miatt olyan súlyos életveszélyes állapotba került, hogy családját a kórházi ágyához hívták, mert attól tartottak, már nem éli meg a holnapot.

Phil Collins alkoholproblémája miatt életveszélyes állapotba került (Fotó: Alan D West / Northfoto)

Phil Collins alkoholproblémája miatt életveszélyes állapotba került

alkoholproblémája miatt életveszélyes állapotba került "A veséim felmondták a szolgálatot, a szerveim egyszerűen leálltak. Az emberek eljöttek, hogy elbúcsúzzanak tőlem"

A Genesis legendája szerencsére túlélte és azóta egy csepp alkoholt sem ivott.

Phil Collins alkoholproblémája miatt hónapokat töltött kórházban

Phil Collins a The Sunday Timesnak adott interjúban megrázó őszinteséggel vallott arról a szörnyű időszakról, amikor az alkoholproblémái miatt életveszélyes állapotba került. A zenész elmondása szerint alkoholfüggősége olyan mértékben elhatalmasodott rajta, hogy hónapokat töltött egy svájci kórházban, ahol összesen hét hónapon át kezelték. Az állapota pedig annyira súlyossá vált, hogy veséi és más létfontosságú szervei is kezdtek leállni:

A veséim felmondták a szolgálatot, a szerveim egyszerűen leálltak.

Phil Collins gyerekei a legrosszabbra készültek

Phil Collins menedzsere a kritikus állapot idején felhívta az énekes mind az öt gyermekét - Joelyt, Simont, Lilyt, Nicolast és Matthewt -, hogy menjenek a kórházba, mert lehet, ez lesz az utolsó alkalom, amikor még láthatják édesapjukat. A zenész azt is bevallotta, hogy erről ő mindeközben mit sem tudott, mert nem volt tudatánál, és csak felépülése után szembesült azzal, milyen súlyos is volt a helyzet:

Az emberek eljöttek, hogy elbúcsúzzanak tőlem. De nem emlékszem rá, hogy eljöttek volna.

Családtagjai mesélték el neki, hogy orvosai már az létfenntartó gépekkel kapcsolatos döntésekről egyeztettek szeretteivel. Lánya, Lily Collins pedig azt mondta, nem hitte volna, hogy még lesznek közös pillanataik.

Phil Collins lánya, Lily Collins azt hitte, nem lesz több közös pillanata apjával (Fotó: ABACA / Northfoto)

Phil Collins ma már józan életet él

A Genesis legendája hosszú éveken keresztül küzdött az alkohollal, de sokáig nem ismerte fel, mennyire súlyossá vált a helyzet. Bevallása szerint volt időszak, amikor már reggelente is bort ivott, miközben saját maga előtt is próbálta elbagatellizálni a problémát. Phil Collins úgy fogalmazott, hogy utólag visszanézve világosan látja, mennyire veszélyes irányba sodródott az élete. De ez az életveszélyes állapot teljesen megváltoztatta a gondolkodását. Azt mondta, azóta egyetlen korty alkoholt sem ivott, és továbbra is szeretné megőrizni józanságát.