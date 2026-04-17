„Semennyire nem dolgoztam fel” – Szikora Róbert mély gyászban él Fenyő halála óta

Egy legendás korszak és egy mély barátság története rajzolódik ki a sorok között, ahol Szikora Róbert emlékszik évtizedes barátságára. A fájdalom, az emlékek és a kimondhatatlan hiány egyszerre van jelen minden megszólalásban.

Szikora Róbert egyszerűen nem tud túllépni

Szikora Róbert a Bors újságírójával egy különösen nehéz időszakról beszélgetett. A zenész nemcsak a sikerekről, hanem élete egyik legmélyebb veszteségéről is őszintén vallott. Fenyő Miklós halála olyan csapás volt számára, amelyet – saját bevallása szerint – a mai napig nem tud feldolgozni.

Én rögtön elfogadtam, mikor megtudtam. De az emberek pótolhatatlanok... közös témánk volt mindig a futball: ott azt mondják, minden játékos pótolható. De a valóságban nincs így

– idézte fel első reakcióját, amit a Borsnak adott még márciusban. Szavai egyszerre tükröznek belenyugvást és mély fájdalmat, amely azóta sem csillapodott. A két zenész kapcsolata messze túlmutatott a szakmai együttműködésen. A Hungária évei alatt kialakult kötelék életre szóló barátsággá érett, amelynek mindennapjait hosszú beszélgetések, közös nevetések és szenvedélyes futballviták töltötték meg. „Nem tudok többet vele röhögni, énekelni. Nem lesznek már több órás beszélgetések, fociról elmélkedések. Olyan erős kötelék volt köztünk, amit csak a halál tud elvágni” – fogalmazott.

„A seb ott van, és újra és újra felszakad”

A gyász feldolgozása azonban nem halad előre. Szikora Róbert fiatalon ismerkedett meg pályatársával, akivel a több évtizedes, elismert szakmai együttműködés és baráti viszony rengeteg közös emléket hozott.

Semennyire nem dolgoztam fel. Az idő rá tud dobni egy nagy lepedőt, de mindig felsejlik, hogy egy barátod eltűnt az életedből. Kiszakadt. Az a seb ott van, és újra és újra felszakad

– mondta. A hétköznapi pillanatokban érzi leginkább a hiányt. „Meccsek után mindig beszélgettünk. Most is nézem a meccset, gól van, nyúlok a telefonhoz és gondolkodom, hogy te jó ég, hova nyúlok, már nincs Miki, már nincs kinek telefonálnom. Meghalt, nincs miről beszélni” – idézte fel egy fájdalmas, mégis ismerős reflexet. A veszteség súlyáról korábban Dolly is nyilatkozott a Borsnak, aki Szikora Robihoz hasonlóan több mint hat évtizedes barátságot gyászolt.

Nem lehet érzelmileg feldolgozni. Én '63 óta ismertem, olyan szinten volt a baráti viszonyunk, hogy bármiről tudtunk beszélgetni, akár hajnalig is

– mondta korábban. Visszaemlékezései egy olyan kapcsolatot rajzolnak ki, amely generációkat és korszakokat kötött össze.