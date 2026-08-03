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Elég bátor vagy, hogy felkeresd Magyarország legfélelmetesebb, elhagyatott helyszíneit? Mutatjuk hol kalandozz

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 03. 17:00
elhagyatott helya világ legfélelmetesebb helyei
Ha te is a rejtélyek és kísértetek világában keresel izgalmat, akkor ez a cikk neked szól. Az elhagyatott helyek Magyarországon nemcsak a múlt árnyait rejtik, hanem különleges légkört és borzongató élményeket kínálnak mindazoknak, akik saját félelmeikkel is képesek szembenézni. Vajon te is elég bátor vagy ahhoz, hogy elmerészkedj ?
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Elhagyatott, kísérteties épületek és titokzatos romok, amelyek mind Magyarország területén találhatók, arra várnak, hogy felfedezd őket. Sokukra a múlt ködébe burkolózó, misztikus, vagy éppen tragikus történetek, rejtélyes események és hátborzongató legendák épültek, miközben az idők során a természet fokozatosan visszahódította őket. Alábbi cikkünkben összeszedtük azokat a kísérteties helyeket, amelyeket izgalmas, misztikus rejtélyek szőttek be, amelyek a legfélelmetesebb elhagyatott helyek Magyarországon.

elhagyatott helyek Magyarországon kőbányai pincerendszer
Elhagyatott helyek Magyarországon is szép számmal vannak, ilyen például a kőbányai pincerendszer.
Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ezek a legfélelmetesebb elhagyatott helyek Magyarországon

Ezek a helyszínek nem csupán a történelem egy-egy fejezetéről mesélnek, hanem gyakran elhagyatott épületeikben a múlt szellemeit is megidézik. A következőkben Magyarország legfélelmetesebb és legizgalmasabb elhagyatott helyszíneit mutatjuk be, amelyek bárki számára elérhetők, aki elég bátor ahhoz, hogy úrrá legyen saját félelmein.

A szegedi Boszorkánysziget

A szegedi Tisza parti Boszorkánysziget számos hátborzongató legendáról és régi történetről mesél. Nevét a XVIII. századi boszorkányüldözésekhez kapcsolódó történeteknek köszönheti, mivel itt végezték ki azokat a nőket, és férfiakat, akiket boszorkánynak tartottak. Javasasszonyokat, bábákat, füvesembereket küldtek itt máglyára kuruzslás miatt. Azt mondják, a helyszínen ma is kísértenek szellemeik.

Ma a Boszorkánysziget a természetkedvelők és túrázók egyik népszerű célpontja, hiszen csodálatos növényvilága és a Tisza parti táj lenyűgöző látványt nyújt. A legenda és a természeti szépség egyedülálló kombinációja miatt a part itt különleges és titokzatos hangulatot áraszt.

a szegedi Boszorkánysziget elhagyatott helyek Magyarországon
A szegedi Boszorkánysziget az Alsóváros és a Tisza között fekvő erdős terület.
Fotó: Sándor Judit / City Magazin

Derenk, a szellemfalu

Derenk falu története egyszerre különös és tragikus. A középkori település először 1720-ban néptelenedett el, majd az Esterházyak szervezett betelepítésbe kezdtek, és lengyel jobbágyokat, úgy nevezett szepességi gurál családokat telepítettek le a környéken. A lengyel közösség azonban sosem asszimilálódott teljesen, és a mai napig megőrizték archaikus nyelvi hagyományaikat.

1943-ban Horthy Miklós kormányzó medvéskert létesítését tervezte a település határában, ezért a lakosságot a környező településekre csábította. Emellett nem titkolt célja volt az erős közösség fellazítása is. Ennek következményeként a falu 1943-ra ismét eltűnt, a gurálok szétszóródtak a környező falvakban.

elhagyatott helyek Magyarországon Derenk
Derenk faluban jó ideje nincsenek élő emberek. 
Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

Blaskovits kripta, Csikóspuszta

A Kőrös-Maros Nemzeti Park védett területén álló Blaskovich kripta meglátogatásához némi előre szervezés sem árt, mert ide nem olyan egyszerű ellátogatni. A történet szerint Blaskovics Bertalant Ferenc József császár száműzte a mocsaras területre büntetésből. Ő azonban felvirágoztatta, és csaknem 5000 holdasra növelte a birtok területét.

A gyönyörű kúriához templomot és kriptát is építtetett, amelyek azonban az elmúlt évszázad alatt a lassú enyészeté lettek, a helyszínt visszahódította a természet, a romos épületet – amely óriási fák árnyas lombjai alatt bújik meg – benőtte a borostyán.

elhagyatott helyek Magyarországon Derenk
A Blaskovics kripta fotózási helyszínnek sem utolsó. 
Fotó: Szabó Imre / Délmagyarország

A kőbányai pincerendszer

kőbányai pincerendszer Budapest talán leghíresebb és leghátborzongatóbb alagútrendszere, amely a város alatt húzódik. A rendszer több mint 30 kilométer hosszú, és egyes részei évszázadokkal ezelőtt, a középkorban kezdtek kialakulni, eredetileg kőbányászat céljából, később a sörgyár vette birtokba.

A pincerendszerben egyesek furcsa zajokat, léptek hangját és megmagyarázhatatlan jelenségeket tapasztaltak. Ma a kőbányai pincerendszert a kalandvágyó látogatók és a történelem iránt érdeklődők keresik fel, akik a múlt sötét titkait szeretnék felfedezni. A titokzatos hangulat és a történelmi örökség kombinációja miatt a pincerendszer igazán egyedülálló élményt kínál.

elhagyatott helyek Magyarországon kőbányai pincerendszer
A kőbányai pincerendszert vezetett túrákon járhatjuk be. 
Fotó: Nemeth Andras Peter

A hajmáskéri laktanya

Hajmáskéri Laktanya a Veszprém vármegyei Hajmáskér település közelében található, és 1911-ben adták át, mint tüzérségi laktanyát, majd az 1950-es években a Magyar Néphadsereg vette birtokba. Az egykori katonai komplexum hatalmas területet foglal el, és a hidegháború idején stratégiai fontosságú bázisként működött.

A laktanya területén különböző katonai épületek, barakkok, raktárak és egyéb infrastruktúra (húsüzem, színház és kórház, de saját vízvezetékrendszer is) volt, de az 1990-es évek elejére, a katonai jelenlét megszűnésével, teljesen elhagyatottá vált. Azóta a helyszínt átvette a természet, egyre csak pusztul, így a mai napig is sok omladozó épületet találhatunk itt.

Az alábbi izgalmas videó Budapest elhagyatott helyszíneit mutatja be:

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