Elég bátor vagy, hogy felkeresd Magyarország legfélelmetesebb, elhagyatott helyszíneit? Mutatjuk hol kalandozz

Elhagyatott, kísérteties épületek és titokzatos romok, amelyek mind Magyarország területén találhatók, arra várnak, hogy felfedezd őket. Sokukra a múlt ködébe burkolózó, misztikus, vagy éppen tragikus történetek, rejtélyes események és hátborzongató legendák épültek, miközben az idők során a természet fokozatosan visszahódította őket. Alábbi cikkünkben összeszedtük azokat a kísérteties helyeket, amelyeket izgalmas, misztikus rejtélyek szőttek be, amelyek a legfélelmetesebb elhagyatott helyek Magyarországon.

Elhagyatott helyek Magyarországon is szép számmal vannak, ilyen például a kőbányai pincerendszer.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Ezek a legfélelmetesebb elhagyatott helyek Magyarországon

Ezek a helyszínek nem csupán a történelem egy-egy fejezetéről mesélnek, hanem gyakran elhagyatott épületeikben a múlt szellemeit is megidézik. A következőkben Magyarország legfélelmetesebb és legizgalmasabb elhagyatott helyszíneit mutatjuk be, amelyek bárki számára elérhetők, aki elég bátor ahhoz, hogy úrrá legyen saját félelmein.

A szegedi Boszorkánysziget

A szegedi Tisza parti Boszorkánysziget számos hátborzongató legendáról és régi történetről mesél. Nevét a XVIII. századi boszorkányüldözésekhez kapcsolódó történeteknek köszönheti, mivel itt végezték ki azokat a nőket, és férfiakat, akiket boszorkánynak tartottak. Javasasszonyokat, bábákat, füvesembereket küldtek itt máglyára kuruzslás miatt. Azt mondják, a helyszínen ma is kísértenek szellemeik.

Ma a Boszorkánysziget a természetkedvelők és túrázók egyik népszerű célpontja, hiszen csodálatos növényvilága és a Tisza parti táj lenyűgöző látványt nyújt. A legenda és a természeti szépség egyedülálló kombinációja miatt a part itt különleges és titokzatos hangulatot áraszt.

A szegedi Boszorkánysziget az Alsóváros és a Tisza között fekvő erdős terület.

Fotó: Sándor Judit / City Magazin

Derenk, a szellemfalu

Derenk falu története egyszerre különös és tragikus. A középkori település először 1720-ban néptelenedett el, majd az Esterházyak szervezett betelepítésbe kezdtek, és lengyel jobbágyokat, úgy nevezett szepességi gurál családokat telepítettek le a környéken. A lengyel közösség azonban sosem asszimilálódott teljesen, és a mai napig megőrizték archaikus nyelvi hagyományaikat.

1943-ban Horthy Miklós kormányzó medvéskert létesítését tervezte a település határában, ezért a lakosságot a környező településekre csábította. Emellett nem titkolt célja volt az erős közösség fellazítása is. Ennek következményeként a falu 1943-ra ismét eltűnt, a gurálok szétszóródtak a környező falvakban.