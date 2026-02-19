Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Szikora Róbert megható módon emlékezett meg Fenyő Miklósról

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 17:26
Zenésztársak voltak és jó barátok. Szikóra Róbert különleges képet mutatott Fenyő Miklósról.
Szombaton, 2026. január 31-én érte a hír az országot: elhunyt Fenyő Miklós, a Hungária legendás frontembere. A Rock and Roll koronázatlan királyának a Hősök terén tartottak egy gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést. 

Szikóra Róbert és Fenyő Miklós fotója
Fotó: Mediaworks Archív

Azóta pedig Fenyő Miklós temetése is a legnagyobb titokban lezajlott, végső nyughelyét a Farkasréti temetőben alakították ki. Alig néhány héttel Fenyő Miklós halála után, Szikora Róbert, az R-GO frontembere különleges sorozatot indított hivatalos Facebook-oldalán. A zenész archív felvételeket tesz közzé, amelyek a Hungária együttes aranykorát és a két ikon évtizedes barátságát dokumentálják. Így emlékezik meg barátjáról, zenésztársáról, akivel egykoron elválaszthatatlanok voltak. 

A fekete-fehér fotók egy olyan korszakba engednek betekintést, amikor a „jampiszubkultúra” felforgatta a magyar könnyűzenét. Szikora bejegyzéseit rajongók ezrei lájkolják és többen meg is emlékeznek a „Csókkirályról”.

Íme Fenyő Miklós és Szikora Róbert első két közös fotója

