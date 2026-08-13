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Kopasz folt jelent meg Sydney van den Boschon a szülés után: Megijedt, amikor meglátta, mi történik vele

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hajhullás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 13. 16:00
anyaságSydney van den Bosch
Amikor egy nő édesanyává válik, a teste számtalan változáson megy keresztül. Az egyik hatására azonban sokan hajhullást tapasztalnak, ami nem csupán bosszantó, hanem egy idő után ijesztő is. Sydney van den Bosch is ilyen problémával küzdött.
Kiss Nikolett
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Sok édesanya számára ismerős és meglehetősen ijesztő jelenség, amikor a szülést követő hónapokban hirtelen nagy mennyiségben kezd hullani a hajuk. Bár a szülés utáni hajhullás gyakori, amikor valaki azt látja, hogy hajmosás után marokszámra hullik a haja, vagy egyre ritkuló részek jelennek meg a fején, az könnyen aggodalmat kelthet. Sydney van den Bosch is megtapasztalta, milyen érzés, amikor a korábban dús hajkorona egyik pillanatról a másikra látványosan megváltozik.

Sydney van den Bosch néhány hónappal a szülés után tapasztalt hajhullást
Sydney van den Bosch néhány hónappal a szülés után tapasztalt hajhullást (Fotó:  hot! magazin/Szabolcs László)

Sydney van den Bosch szülés utáni hónapokban vette észre, hogy baj van

A modell-műsorvezető tavaly ősszel adott életet kislányának, Lia Elysee-nek, és mint sok frissen szült édesanya, ő is szembesült a szülés utáni hajhullással. A probléma ráadásul nem csupán néhány kihullott hajszálat jelentett számára: egy idő után már egy jól látható kopasz folt is megjelent a hajvonalán.

Amikor a lányom megszületett, akkor még gyönyörű, szép volt a hajam. Miután eltelt 3-4 hónap, egy ilyen mondhatni, sőt kimondom, kopasz folt jelent meg itt ilyen Mickey egér vonalban. Azt éreztem, hogy hiába mosom meg a hajamat, ápolom mindenféle dologgal, semmi sem segít

– mondta Sydney van den Bosch Isntagram-történetében.

A hajhullás különösen megterhelő lehet egy olyan időszakban, amikor egy édesanya egyébként is számtalan változással szembesül. Számára is bosszantó és nyugtalanító volt, hogy hiába próbált odafigyelni a hajára, nem látta az eredményt. Egy-egy hajmosás után pedig döbbenetes látvány fogadta: két nagyobb csomó haj maradt a kádban.

Sydney van den Bosch Frohner Fecó segítségét kérte.
Sydney van den Bosch aggodalma véget ért (Fotó: Sydney van den Bosch/Bors)

Sydney van den Bosch Frohner Fecó segítségét kérte

A leginkább az aggasztotta, hogy a hajhullás miatt már nemcsak kevesebbnek érezte a haját, hanem konkrétan láthatóvá vált a ritkulás. A hajvonalán megjelent kopaszabb terület miatt pedig hiába próbálta különböző módszerekkel ápolni és erősíteni a haját, úgy érezte, nincs ráhatása a folyamatra.

Végül azonban Frohner Fecó segített neki, aki talált egy olyan megoldást, amely a beszámolója szerint látványos változást hozott számára. A hajhullás után ugyanis újra megjelentek a babahajak, amelyeknek köszönhetően összességében is dúsabbnak látja a haját.

„Ha összefogom a hajam, konkrétan dúsabb hatása van csak a babahajaktól az egész copfomnak. Tényleg szenvedtem, küzdöttem, és bármit bevettem volna, csak nőjön ki a hajam” – árulta el Sydney, akinek újra gyönyörű és egészséges a hajkoronája.

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