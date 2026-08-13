Kopasz folt jelent meg Sydney van den Boschon a szülés után: Megijedt, amikor meglátta, mi történik vele

Sok édesanya számára ismerős és meglehetősen ijesztő jelenség, amikor a szülést követő hónapokban hirtelen nagy mennyiségben kezd hullani a hajuk. Bár a szülés utáni hajhullás gyakori, amikor valaki azt látja, hogy hajmosás után marokszámra hullik a haja, vagy egyre ritkuló részek jelennek meg a fején, az könnyen aggodalmat kelthet. Sydney van den Bosch is megtapasztalta, milyen érzés, amikor a korábban dús hajkorona egyik pillanatról a másikra látványosan megváltozik.

Sydney van den Bosch néhány hónappal a szülés után tapasztalt hajhullást (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Sydney van den Bosch szülés utáni hónapokban vette észre, hogy baj van

A modell-műsorvezető tavaly ősszel adott életet kislányának, Lia Elysee-nek, és mint sok frissen szült édesanya, ő is szembesült a szülés utáni hajhullással. A probléma ráadásul nem csupán néhány kihullott hajszálat jelentett számára: egy idő után már egy jól látható kopasz folt is megjelent a hajvonalán.

Amikor a lányom megszületett, akkor még gyönyörű, szép volt a hajam. Miután eltelt 3-4 hónap, egy ilyen mondhatni, sőt kimondom, kopasz folt jelent meg itt ilyen Mickey egér vonalban. Azt éreztem, hogy hiába mosom meg a hajamat, ápolom mindenféle dologgal, semmi sem segít

– mondta Sydney van den Bosch Isntagram-történetében.

A hajhullás különösen megterhelő lehet egy olyan időszakban, amikor egy édesanya egyébként is számtalan változással szembesül. Számára is bosszantó és nyugtalanító volt, hogy hiába próbált odafigyelni a hajára, nem látta az eredményt. Egy-egy hajmosás után pedig döbbenetes látvány fogadta: két nagyobb csomó haj maradt a kádban.