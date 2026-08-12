„Gabikám, elmész te a tudod hová!” – Páros lábbal szálltak bele Bochkor Gáborba

Bochkor Gábor a népszerű reggeli műsorában egy olyan rendhagyó csapatépítő ötletével állt elő, amely szinte azonnal kiverte a biztosítékot sokaknál. A műsorvezető arra próbálta rábírni kollégáit – köztük a stúdióban vele dolgozó női műsorvezető társakat (pl. Risztov Évát) és a stáb férfi tagját –, hogy egy közös program keretében, együtt nézzenek felnőttfilmeket. A bizarr kezdeményezés híre a Bulvárbölcsészek csapatához is eljutott, akik nem tartották magukban a véleményüket.
Dr. Spira Eszter Mirjam és Pálfi Norbert a Neshama TV YouTube-csatornáján látható adásukban ízeire szedték a rádiós megnyilvánulását. A kritikusok már az elemzés elején elképesztően kemény megfogalmazással éltek:
Hogyha meg lehetne faragni a faragatlanság szobrát, akkor tökéletes minta lenne hozzá, csak mivel ez lehetetlen, ezért Bochkor Gáborról valószínűleg soha nem fognak szobrot állítani
– állt bele Pálfi Norbert a rádiósba. A műsorvezetők kifejtették, hogy bár megdöbbentő számukra Bochkor töretlen népszerűsége és munkásságának sikere, ez a konkrét akció már túllépett minden írott és íratlan szabályt.
A Bulvárbölcsészek szerint Bochkor addig nyomasztotta és manipulálta a munkatársait, amíg végül mindenkiből kicsikarta a beleegyezést. Rámutattak: a nők elutasító reakciója teljesen érthető volt, hiszen egy pornográf vetítés egyáltalán nem számít vonzó vagy normális munkahelyi programnak. Az pedig, hogy a kollégák a hosszas érzelmi zsarolás hatására a végén mégis beadták a derekukat, a kritikusok szerint mélyen elszomorító. Reagálva a helyzetre, az adásban kendőzetlenül ki is mondták a véleményüket: „Gabikám, elmész te a tudod hová!”
Bochkor azzal próbálta elütni a dolog élét és megvédeni az álláspontját, hogy kijelentette az ominózus adásban, hogy mindenki néz pornót, csak van, aki bevallja, van aki letagadja. A Bulvárbölcsészek szerint azonban az egyéni magánélet összemosása egy kötelező jellegű munkahelyi közös élménnyel súlyos szereptévesztés. Ugyanakkor felmerül a kérdés, valóban ekkora feneket kell keríteni ennek az egésznek? Végül is csak egy poénról volt szó, felnőtt emberek között.
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