„Gabikám, elmész te a tudod hová!” – Páros lábbal szálltak bele Bochkor Gáborba

Bochkor Gábor a népszerű reggeli műsorában egy olyan rendhagyó csapatépítő ötletével állt elő, amely szinte azonnal kiverte a biztosítékot sokaknál. A műsorvezető arra próbálta rábírni kollégáit – köztük a stúdióban vele dolgozó női műsorvezető társakat (pl. Risztov Évát) és a stáb férfi tagját –, hogy egy közös program keretében, együtt nézzenek felnőttfilmeket. A bizarr kezdeményezés híre a Bulvárbölcsészek csapatához is eljutott, akik nem tartották magukban a véleményüket.

Bochkor Gábor ötlete nem mindenkit villanyozott fel (Fotó: Végh István)

Bochkor Gábor megkapta a magáét

Dr. Spira Eszter Mirjam és Pálfi Norbert a Neshama TV YouTube-csatornáján látható adásukban ízeire szedték a rádiós megnyilvánulását. A kritikusok már az elemzés elején elképesztően kemény megfogalmazással éltek:

Hogyha meg lehetne faragni a faragatlanság szobrát, akkor tökéletes minta lenne hozzá, csak mivel ez lehetetlen, ezért Bochkor Gáborról valószínűleg soha nem fognak szobrot állítani

– állt bele Pálfi Norbert a rádiósba. A műsorvezetők kifejtették, hogy bár megdöbbentő számukra Bochkor töretlen népszerűsége és munkásságának sikere, ez a konkrét akció már túllépett minden írott és íratlan szabályt.