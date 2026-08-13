„Hálás vagyok magamnak” – Zsigmond Angi egy Budai Várra néző luxuslakásba költözött

Zsigmond Angi és Mészáros Bende szakítása óta már hónapok teltek el, de az influenszer sokáig nem találta új otthonát. Mivel az Ázsia Expressz 5. évadának egykori versenyzői jó viszonyban váltak el, sőt még az Exek csatájában is szerepeltek együtt, így Angi nem érezte szükségét, hogy elkapkodja a lakáskeresést. Most azonban úgy tűnik, megvan a tökéletes álomotthon, amit videóban mutatott meg.

El sem hinnéd, hány éves Zsigmond Angi, legalábbis az alapján, amilyen életszínvonalon él (Fotó: Szabolcs László)

Mészáros Bende és Zsigmond Angi szakításakor az egyik legnagyobb gondot a különköltözés okozta, hiszen a fiatalok közösen tervezték az életüket és egyikük sem gondolt arra, mi lesz, ha vége a kapcsolatuknak. A zenei babérokra törő szőke celeb hosszan keresgélt, mire megfelelő otthont talált. Nem is akármilyet! Zsigmond Angi TikTok-oldalán mutatta meg, hogy egy hatalmas, új építésű lakásba költözött, mesés kilátással a Budai várra. És ha mindez nem lenne elég, a fürdő és a hálószoba is nagyon különleges megoldással van elrejtve a kíváncsi tekintetek elől.

„Az abszolút kedvencem, hogy el van dugva a fürdőszobám, és egy szekrényből kell bemenni. Az egyik barátnőm a múltkor átjött, és megkérdezte, hogy »Angi, nincsen fürdőszobád?«, amire mondtam, hogy de, csak ez a lakás egy ilyen labirintus” – mesélte többek között a felvételen.

Hálás vagyok magamnak, mert kitartó vagyok, de még nagyobb hálával tartozom nektek, hogy nézitek a videóimat, mert ez nélkületek csak egy álom lenne

– zárta a videót.

Zsigmond Angi TikTok sztár című dala miatt sok támadást kapott, de úgy tűnik, nem túlzás a dalszöveg, és rengeteget keres a videóval (Fotó: TikTok)

Zsigmond Angi lakása nem épp olcsó kategória

Bár az a videóból nem derült ki, hogy Angi megvásárolta, vagy csak bérli az ingatlant, de mindkét esetben igen komoly összegről beszélhetünk. A piaci viszonyokat, a méretét és panorámás kilátást figyelembe véve egy ilyen lakás bérleti díja nagyjából 650-900 ezer forint közötti lehet, ami még nem tartalmazza a rezsit és egyéb költségeket. Ha pedig a tartalomgyártó a vásárlás mellett döntött, akkor még mélyebben a zsebébe kellett nyúlnia, ugyanis egy ilyen állapotú és méretű otthon ára körülbelül 150-220 millió forintra rúghat, de persze ez nagyban függ az elhelyezkedéstől és a pontos mérettől is. Így feltehetően a fiatal lány jelenleg csak bérli a lakást, ami persze mit sem von le az értékéből.