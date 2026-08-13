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A királyi családok új generációja – ők viszik tovább a hagyományokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 13. 14:00
spanyol királyi családtrónörökösbrit királyi család
Bár még gyerekek vagy fiatal felnőttek, már most hatalmas figyelem övezi őket: egy napon közülük többen koronát viselhetnek majd, és az országuk sorsának alakítói lesznek. Bemutatjuk azokat a sarjakat, akik a királyi családok legújabb generációját képviselik.

A királyi családok legfiatalabb tagjai már most a figyelem középpontjában állnak. Közülük többen egy napon trónra léphetnek, míg testvéreik más szerepet töltenek majd be a monarchiák életében. Megmutatjuk, kik a brit, spanyol, bhutáni, dán és svéd uralkodócsaládok új generációjának legfontosabb tagjai. Vajon melyikükből lesz egyszer király vagy királynő?

A királyi családok új generációja: a brit királyi család gyerekei.
A dán királyi család sarjai: Christian, Isabella, Vincent és Josephin
Fotó: hot! magazin/Profimedia
  • A királyi családok új generációja egyre nagyobb figyelmet kap világszerte.
  • György, Leonor, Jigme Namgyel, Christian és Estelle egy napon trónra is léphetnek.
  • Testvéreik szintén fontos szerepet tölthetnek be a monarchiák életében.
  • Bemutatjuk, hogyan készülnek a fiatal hercegek és hercegnők a jövőre.

Királyi családok új generációja

Mutatjuk a leghíresebb uralkodóházak legifjabb tagjait, akiknek a kezében a dinasztiájuk jövője összpontosul majd. Íme a királyi sarjak legújabb generációja!

Egyesült Királyság – György, Sarolta és Lajos

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei jelentik a brit királyi család új generációját. György herceg 2013-ban született, és az édesapja után jelenleg ő a második a brit trónöröklési rendben. Az ifjú herceg nemrég fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen betöltötte a 13. életévét. A születésnapja egy korszak lezárását is jelenti, hiszen ősszel az Eton College-ban folytatja a tanulmányait. A húga, Sarolta hercegnő nemrég történelmet írt: a fiúk elsőbbségét eltörlő szabály miatt már megelőzi az öröklési rendben az öccsét, Lajost – írja a hot! magazin.

Hot feltöltés A királyi családok új generációja, apró uralkodók
A királyi családok új generációja: György, Sarolta és Lajos a brit királyi családból 
Fotó: hot! magazin/Profimedia

Spanyolország – Leonor és Sofía

Spanyolország jövője két fiatal hercegnő kezében van: Leonor hercegnő és a húga, Sofía hercegnő VI. Fülöp király és Letizia királyné gyermekei. Az országban egyre népszerűbb a trón­vá­ro­má­nyos, Leonor hercegnő, akinek nemcsak a személyisége, hanem a külseje is elragadó: sokak szerint ő lesz a valaha élt egyik legszebb királynő. Az országnak közel 150 éve volt utoljára női uralkodója.

Hot feltöltés A királyi családok új generációja, apró uralkodók
Leonor hercegnő és Sofia hercegnő
Fotó: ZUMAPRESS.com / hot! magazin/Northfoto

Bhután – Jigme Namgyel, Jigme Ugyen és Sonam Yangden

Bhután királyi családjának legfiatalabb generációjába a királyi pár gyermekei tartoznak. A trónörökös, Jigme Namgyel Wangchuck 2016-ban született, ezért ő követi majd az édesapját az uralkodói székben. Az öccse, Jigme Ugyen Wang­chuck 2020-ban jött világra, míg a húguk, Sonam Yangden Wang­chuck hercegnő 2023-ban érkezett. A bhutáni királyi család – amely a világ egyik legfiatalabb uralkodói dinasztiája – nagy hangsúlyt fektet a hagyományok megőrzésére és a modern szemléletre egyaránt.

Hot feltöltés A királyi családok új generációja, apró uralkodók
A bhutáni királyi család legfiatalabb tagjai, köztük a trónörökössel, Jigme Namgyel Wangchuckal
Fotó: hot! magazin/Profimedia

Dánia – Christian, Isabella, Vincent és Josephine

Frederik király és Mary királyné gyermekei képviselik a dán királyi család fiatal generációját. Az idősebbik fiú, Christian herceg 2005-ben született, és egy napon ő lesz az ország uralkodója. Isabella hercegnő 2007-ben jött világra, míg az ikrek, Vincent herceg és Josephine hercegnő 2011-ben érkeztek a családba. A testvérek a modern királyi életet képviselik: iskolába járnak, sportolnak, és a szüleik igyekeznek a lehető legátlagosabb gyerekkort biztosítani nekik.

Svédország – Estelle és Oscar

Viktória koronahercegnő és Daniel herceg gyermekei alkotják a svéd királyi család fiatal generációját. Estelle hercegnő 2012-ben született, és az édesanyja után ő következik a svéd trónöröklési sorban, így – a jelenlegi öröklési szabályok szerint – egy napon Svédország negyedik női uralkodója lehet. Az öccse, Oscar herceg 2016-ban született. A testvérek gyakran vesznek részt családi és nemzeti ünnepségeken, de a szüleik fontosnak tartják, hogy hétköznapi élményeket is szerezzenek. A svéd királyi család különösen nagy hangsúlyt fektet a közvetlenségre és a társadalommal való kapcsolat fenntartására.

Hot feltöltés A királyi családok új generációja, apró uralkodók
A svéd királyi család ifjú sarjai
Fotó: Michael Campanella / hot! magazin/Getty Images

 

 

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