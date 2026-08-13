A királyi családok új generációja – ők viszik tovább a hagyományokat

A királyi családok legfiatalabb tagjai már most a figyelem középpontjában állnak. Közülük többen egy napon trónra léphetnek, míg testvéreik más szerepet töltenek majd be a monarchiák életében. Megmutatjuk, kik a brit, spanyol, bhutáni, dán és svéd uralkodócsaládok új generációjának legfontosabb tagjai. Vajon melyikükből lesz egyszer király vagy királynő?

A dán királyi család sarjai: Christian, Isabella, Vincent és Josephin

Fotó: hot! magazin/Profimedia

A királyi családok új generációja egyre nagyobb figyelmet kap világszerte.

György, Leonor, Jigme Namgyel, Christian és Estelle egy napon trónra is léphetnek.

Testvéreik szintén fontos szerepet tölthetnek be a monarchiák életében.

Bemutatjuk, hogyan készülnek a fiatal hercegek és hercegnők a jövőre.

Királyi családok új generációja

Mutatjuk a leghíresebb uralkodóházak legifjabb tagjait, akiknek a kezében a dinasztiájuk jövője összpontosul majd. Íme a királyi sarjak legújabb generációja!

Egyesült Királyság – György, Sarolta és Lajos

Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei jelentik a brit királyi család új generációját. György herceg 2013-ban született, és az édesapja után jelenleg ő a második a brit trónöröklési rendben. Az ifjú herceg nemrég fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen betöltötte a 13. életévét. A születésnapja egy korszak lezárását is jelenti, hiszen ősszel az Eton College-ban folytatja a tanulmányait. A húga, Sarolta hercegnő nemrég történelmet írt: a fiúk elsőbbségét eltörlő szabály miatt már megelőzi az öröklési rendben az öccsét, Lajost – írja a hot! magazin.

A királyi családok új generációja: György, Sarolta és Lajos a brit királyi családból

Fotó: hot! magazin/Profimedia

Spanyolország – Leonor és Sofía

Spanyolország jövője két fiatal hercegnő kezében van: Leonor hercegnő és a húga, Sofía hercegnő VI. Fülöp király és Letizia királyné gyermekei. Az országban egyre népszerűbb a trón­vá­ro­má­nyos, Leonor hercegnő, akinek nemcsak a személyisége, hanem a külseje is elragadó: sokak szerint ő lesz a valaha élt egyik legszebb királynő. Az országnak közel 150 éve volt utoljára női uralkodója.

Leonor hercegnő és Sofia hercegnő

Fotó: ZUMAPRESS.com / hot! magazin/Northfoto

Bhután – Jigme Namgyel, Jigme Ugyen és Sonam Yangden

Bhután királyi családjának legfiatalabb generációjába a királyi pár gyermekei tartoznak. A trónörökös, Jigme Namgyel Wangchuck 2016-ban született, ezért ő követi majd az édesapját az uralkodói székben. Az öccse, Jigme Ugyen Wang­chuck 2020-ban jött világra, míg a húguk, Sonam Yangden Wang­chuck hercegnő 2023-ban érkezett. A bhutáni királyi család – amely a világ egyik legfiatalabb uralkodói dinasztiája – nagy hangsúlyt fektet a hagyományok megőrzésére és a modern szemléletre egyaránt.