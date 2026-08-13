A királyi családok új generációja – ők viszik tovább a hagyományokat

A királyi családok legfiatalabb tagjai már most a figyelem középpontjában állnak. Közülük többen egy napon trónra léphetnek, míg testvéreik más szerepet töltenek majd be a monarchiák életében. Megmutatjuk, kik a brit, spanyol, bhutáni, dán és svéd uralkodócsaládok új generációjának legfontosabb tagjai. Vajon melyikükből lesz egyszer király vagy királynő?
Mutatjuk a leghíresebb uralkodóházak legifjabb tagjait, akiknek a kezében a dinasztiájuk jövője összpontosul majd. Íme a királyi sarjak legújabb generációja!
Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei jelentik a brit királyi család új generációját. György herceg 2013-ban született, és az édesapja után jelenleg ő a második a brit trónöröklési rendben. Az ifjú herceg nemrég fontos mérföldkőhöz érkezett, hiszen betöltötte a 13. életévét. A születésnapja egy korszak lezárását is jelenti, hiszen ősszel az Eton College-ban folytatja a tanulmányait. A húga, Sarolta hercegnő nemrég történelmet írt: a fiúk elsőbbségét eltörlő szabály miatt már megelőzi az öröklési rendben az öccsét, Lajost – írja a hot! magazin.
Spanyolország jövője két fiatal hercegnő kezében van: Leonor hercegnő és a húga, Sofía hercegnő VI. Fülöp király és Letizia királyné gyermekei. Az országban egyre népszerűbb a trónvárományos, Leonor hercegnő, akinek nemcsak a személyisége, hanem a külseje is elragadó: sokak szerint ő lesz a valaha élt egyik legszebb királynő. Az országnak közel 150 éve volt utoljára női uralkodója.
Bhután királyi családjának legfiatalabb generációjába a királyi pár gyermekei tartoznak. A trónörökös, Jigme Namgyel Wangchuck 2016-ban született, ezért ő követi majd az édesapját az uralkodói székben. Az öccse, Jigme Ugyen Wangchuck 2020-ban jött világra, míg a húguk, Sonam Yangden Wangchuck hercegnő 2023-ban érkezett. A bhutáni királyi család – amely a világ egyik legfiatalabb uralkodói dinasztiája – nagy hangsúlyt fektet a hagyományok megőrzésére és a modern szemléletre egyaránt.
Frederik király és Mary királyné gyermekei képviselik a dán királyi család fiatal generációját. Az idősebbik fiú, Christian herceg 2005-ben született, és egy napon ő lesz az ország uralkodója. Isabella hercegnő 2007-ben jött világra, míg az ikrek, Vincent herceg és Josephine hercegnő 2011-ben érkeztek a családba. A testvérek a modern királyi életet képviselik: iskolába járnak, sportolnak, és a szüleik igyekeznek a lehető legátlagosabb gyerekkort biztosítani nekik.
Viktória koronahercegnő és Daniel herceg gyermekei alkotják a svéd királyi család fiatal generációját. Estelle hercegnő 2012-ben született, és az édesanyja után ő következik a svéd trónöröklési sorban, így – a jelenlegi öröklési szabályok szerint – egy napon Svédország negyedik női uralkodója lehet. Az öccse, Oscar herceg 2016-ban született. A testvérek gyakran vesznek részt családi és nemzeti ünnepségeken, de a szüleik fontosnak tartják, hogy hétköznapi élményeket is szerezzenek. A svéd királyi család különösen nagy hangsúlyt fektet a közvetlenségre és a társadalommal való kapcsolat fenntartására.
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