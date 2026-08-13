Nagy Katica: „Megtanultam kizárni a külső elvárásokat”

Bár fiatalon ő is keresgélte önmagát, a színpadi munka végül rengeteget segített Nagy Katica önbizalmának felépítésében. Ma már teljesen egészséges az magabiztossága, ám ez nem volt mindig így.

Nagy Katica nagyon magabiztosan áll az élethez

Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor

Fiatalon még kereste az útját és önmagát.

A színpad rengeteget segített önbizalma felépítésében.

Ma már tudatosan kizárja a negatív külső hatásokat.

Színészként fontosnak tartja bőre és teste ápolását.

Nagy Katica: „Szeretnék hatni másokra”

„Fiatalabb koromban én is kerestem az utamat. Ez a hivatás megadta azt a belső biztonságot, hogy elhiggyem: minden rendben van. Rengeteget alakított rajtam a színpadi jelenlét és a kamerák előtti munka, hisz amikor kiállok, és végigcsinálok egy kétórás előadást, az hihetetlen erőt ad” – kezdte a hot! magazinnak a színésznő.

Noha a virtuális világ sokakat beszippant és bizonytalanná tesz, Nagy Katica megtalálta a módját annak, hogy megvédje a lelki békéjét.

Megtanultam kizárni a külső elvárásokat, és felállítottam a saját normáimat, amiknek meg akarok felelni. Nem vagyok hajlandó beengedni ezeket a negatív hatásokat az életembe. Inkább én szeretnék hatni másokra, mint hogy a külső dolgok hassanak rám.

A Semmelweis című film színésznője nem titkolja, hogy egy jó szépségápolási rutin a munkája elengedhetetlen része.

„Az arcbőrömnek szalonképesnek kell lennie. Nekünk, színészeknek a testünk és az arcunk a munkaeszközünk, aminek az ápolásába rengeteg energiát fektetek. Úgy gondolom, ez éppolyan alapvető kötelesség, mint a szövegtudás” – mesélte Nagy Katica színésznő.