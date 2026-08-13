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Nagy Katica: „Megtanultam kizárni a külső elvárásokat”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Nagy Katica
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 13. 13:00
semmelweis filmfilmszínésznő
A színésznőből csak úgy árad az irigylésre méltó magabiztosság. Vajon mi lehet Nagy Katica titka? Sokan nem is sejtik, de a válasz a hivatásában rejlik.

Bár fiatalon ő is keresgélte önmagát, a színpadi munka végül rengeteget segített Nagy Katica önbizalmának felépítésében. Ma már teljesen egészséges az magabiztossága, ám ez nem volt mindig így.

Nagy Katica magabiztosan áll az életéhez
Nagy Katica nagyon magabiztosan áll az élethez
Fotó: hot! magazin/Markovics Gábor
  • Fiatalon még kereste az útját és önmagát.
  • A színpad rengeteget segített önbizalma felépítésében.
  • Ma már tudatosan kizárja a negatív külső hatásokat.
  • Színészként fontosnak tartja bőre és teste ápolását.

Nagy Katica: „Szeretnék hatni másokra”

„Fiatalabb koromban én is kerestem az utamat. Ez a hivatás megadta azt a belső biztonságot, hogy elhiggyem: minden rendben van. Rengeteget alakított rajtam a színpadi jelenlét és a kamerák előtti munka, hisz amikor kiállok, és végigcsinálok egy kétórás előadást, az hihetetlen erőt ad” – kezdte a hot! magazinnak a színésznő.

Noha a virtuális világ sokakat beszippant és bizonytalanná tesz, Nagy Katica megtalálta a módját annak, hogy megvédje a lelki békéjét.

Megtanultam kizárni a külső elvárásokat, és felállítottam a saját normáimat, amiknek meg akarok felelni. Nem vagyok hajlandó beengedni ezeket a negatív hatásokat az életembe. Inkább én szeretnék hatni másokra, mint hogy a külső dolgok hassanak rám.

A Semmelweis című film színésznője nem titkolja, hogy egy jó szépségápolási rutin a munkája elengedhetetlen része.

„Az arcbőrömnek szalonképesnek kell lennie. Nekünk, színészeknek a testünk és az arcunk a munkaeszközünk, aminek az ápolásába rengeteg energiát fektetek. Úgy gondolom, ez éppolyan alapvető kötelesség, mint a szövegtudás” – mesélte Nagy Katica színésznő.

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Fotó: hot! magazin

 

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