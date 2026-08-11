Végig hazudott Harry herceg? Meglepő kijelentést tett egy énekes Meghan Markle férjéről

Közismert tény, hogy noha a brit királyi családot rendkívül szigorú etikett közi, emiatt nem viselkedhetnek úgy a nyilvánosság előtt, ahogy egy átlagember, ezeket a szabályokat mind Vilmos és felesége, mind Harry herceg és neje igyekszik itt-ott áthágni, vagy legalábbis lazábban venni, mint elődeik. A sussexiek persze büntetlenebbül tehetik meg mindezt, kiváltképp azóta, hogy hivatalosan is hátat fordítottak az uralkodócsaládnak és az Egyesült Államokba költöztek. De tényleg olyan laza és közvetlen Meghan Markle férje, mint amilyennek mutatja magát, vagy mindez csak egy álca, egy jól felépített imázs?

Harry herceg nem is olyan közvetlen, mint amilyennek mutatja magát?

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Találkozás Harry herceggel

Nos, ha nem is jelentette ki mindezt egyértelműen a rocker Ricky Wilson, a világhírű Kaiser Chiefs frontembere, azért megfordult a fejében, hogy talán nem minden úgy van, mint ahogy hisszük. Wilson elárulta: több alkalommal is volt szerencséje találkozni Harry herceggel. "Többször találkoztam vele és nagyon szimpatikus volt. De nem tudom, hogy csak megjátssza, hogy ennyire közvetlen, vagy tényleg ennyire az" - jelentette ki, hozzátéve viccesen: ő például azt játssza, hogy rocksztár.

Wilson azt is felfedte: a Buckingham Palotában járva kért egy közös szelfit a herceggel, aki bele is egyezett, egy feltétellel: "Ne tedd ki sehová!" A zenész viccesen válaszolt, megnyugtatva: esze ágában sincs egy fotó miatt kockáztatni, hogy a Brit Birodalom Rendjének ne lehessen a tagja.

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