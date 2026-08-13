Ki kaphat csillagot a Hollywoodi hírességek sétányán?

A hollywoodi Hírességek sétányán saját csillagot kapni első pillantásra olyan, mintha a sztárvilág végső elismerése lenne. Pedig a fényes márványlap mögött nemcsak a tehetség, hanem szigorú szabályrendszer és tetemes pénz is áll. Vagyis a csillagok nem pottyannak csak úgy senki ölébe…
Sokan azt gondolják, hogy aki elég nagy név a filmvásznon vagy a színpadon, annak előbb-utóbb automatikusan jár egy csillag, a valóság azonban ennél összetettebb. A hírességeket jelölni kell, ehhez pedig az érintett beleegyezése, komoly szakmai múlt, közönségsiker és az avatáson való részvétel is szükséges. Ráadásul a jelölt mögött pénzügyi támogató is áll, aki fedezi az elkészítés, az elhelyezés, az ünnepség és a karbantartás költségeit. De hogyan lett egy egyszerű járdából Hollywood egyik legfényesebb legendája, a Walk of Fame?
A hollywoodi Hírességek sétányának ötlete az 1950-es években született meg, amikor Los Angeles vezetői szerették volna igazán vonzóvá tenni a várost a turisták számára is. A filmgyártás klasszikus aranykora ekkorra már legendává vált, a mozik csillagai pedig világszerte ismert nevek voltak. Így adta magát az elképzelés, hogy legyen egy olyan látványosság, amely egyszerre tiszteleg a szórakoztatóipar nagy alakjai előtt, és turisták tömegeit csábítja Hollywoodba. A terv egyszerűnek tűnt, mégis nagy hatása volt. A csillagokat nem múzeumba, nem díszes csarnokba, hanem egyenesen az utcára, a járókelők lába elé helyezték. Ettől vált az egész különlegessé, hiszen így a hírnév nem elérhetetlen távolságban ragyogott, hanem kézzelfogható közelségbe került. Bárki odasétálhatott kedvenc színésze, énekese vagy televíziós legendája nevéhez, készíthetett róla fényképet, és néhány pillanatra úgy érezhette, ő is része lett az álomvilágnak.
A csillagok elhelyezése 1960-ban kezdődött meg, és a sétány hamar Hollywood egyik legismertebb jelképévé vált. A legkorábban lefektetett darab Stanley Kramer nevét viselte, aki a korszak egyik fontos producere és rendezője volt. Nem véletlenül esett rá a választás, hiszen olyan filmekkel írta be magát a mozitörténetbe, amelyek nem csupán szórakoztatóak voltak, hanem társadalmi kérdéseket is boncolgattak. Producerként jegyezte többek között a Délidőt, rendezőként pedig az Ítélet Nürnbergben, A megbilincseltek és a Találd ki, ki jön vacsorára című filmekkel is maradandót alkotott. Munkáiban gyakran jelentek meg kényes témák, erkölcsi dilemmák és nagy emberi konfliktusok, ezért jól illett ahhoz az új sétányhoz, amely nemcsak a csillogást, hanem Hollywood kulturális jelentőségét is meg akarta mutatni.
A rózsaszín terrazzo és a bronz betűk ma már ugyanúgy hozzátartoznak Los Angeles képéhez, mint a híres Hollywood-felirat a domboldalon. Az évtizedek során egyre több kategória kapott helyet rajta: a film, a televízió, a zene, a rádió és az élő előadóművészet nagyjai mellett ma már olyan nevek is feltűnhetnek, akik a modern szórakoztatóipar más területein hagytak nyomot. A Hírességek sétánya ezért nem csupán turistalátványosság, hanem egy különleges időkapszula is. Megmutatja, kiket tartott egy-egy korszak ünneplésre méltónak, mely sztárokért rajongtak milliók, és hogyan változott Hollywood képe a klasszikus filmcsillagoktól a televíziós kedvenceken át a popzenei ikonokig - írja a Fanny magazin.
Bár a legtöbb művész büszkén pózol a saját csillaga mellett, akadtak olyan hírességek is, akik nem kértek a csillogásból. Prince például életében többször is visszautasította a lehetőséget, mondván, még nem áll készen rá. A pop hercege mellett többek között Bruce Springsteen, Julia Roberts, Clint Eastwood és Madonna sem kívánt élni a lehetőséggel. Ez is jól mutatja, hogy Hollywoodban a járdába vésett név nemcsak elismerés, hanem döntés kérdése is: van, aki örömmel áll mellé, más inkább meghagyja magát elérhetetlen legendának.
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