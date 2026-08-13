A hollywoodi Hírességek sétányán saját csillagot kapni első pillantásra olyan, mintha a sztárvilág végső elismerése lenne. Pedig a fényes márványlap mögött nemcsak a tehetség, hanem szigorú szabályrendszer és tetemes pénz is áll. Vagyis a csillagok nem pottyannak csak úgy senki ölébe…

Ki kaphat csillagot a Hollywoodi hírességek sétányán? Fotó: unsplash.com

Kinek jár csillag a hollywoodi Hírességek sétányán?

Sokan azt gondolják, hogy aki elég nagy név a filmvásznon vagy a színpadon, annak előbb-utóbb automatikusan jár egy csillag, a valóság azonban ennél összetettebb. A hírességeket jelölni kell, ehhez pedig az érintett beleegyezése, komoly szakmai múlt, közönségsiker és az avatáson való részvétel is szükséges. Ráadásul a jelölt mögött pénzügyi támogató is áll, aki fedezi az elkészítés, az elhelyezés, az ünnepség és a karbantartás költségeit. De hogyan lett egy egyszerű járdából Hollywood egyik legfényesebb legendája, a Walk of Fame?

A Hírességek sétánya története

A hollywoodi Hírességek sétányának ötlete az 1950-es években született meg, amikor Los Angeles vezetői szerették volna igazán vonzóvá tenni a várost a turisták számára is. A filmgyártás klasszikus aranykora ekkorra már legendává vált, a mozik csillagai pedig világszerte ismert nevek voltak. Így adta magát az elképzelés, hogy legyen egy olyan látványosság, amely egyszerre tiszteleg a szórakoztatóipar nagy alakjai előtt, és turisták tömegeit csábítja Hollywoodba. A terv egyszerűnek tűnt, mégis nagy hatása volt. A csillagokat nem múzeumba, nem díszes csarnokba, hanem egyenesen az utcára, a járókelők lába elé helyezték. Ettől vált az egész különlegessé, hiszen így a hírnév nem elérhetetlen távolságban ragyogott, hanem kézzelfogható közelségbe került. Bárki odasétálhatott kedvenc színésze, énekese vagy televíziós legendája nevéhez, készíthetett róla fényképet, és néhány pillanatra úgy érezhette, ő is része lett az álomvilágnak.

Ki volt az első csillag a hollywoodi Hírességek sétányán?

A csillagok elhelyezése 1960-ban kezdődött meg, és a sétány hamar Hollywood egyik legismertebb jelképévé vált. A legkorábban lefektetett darab Stanley Kramer nevét viselte, aki a korszak egyik fontos producere és rendezője volt. Nem véletlenül esett rá a választás, hiszen olyan filmekkel írta be magát a mozitörténetbe, amelyek nem csupán szórakoztatóak voltak, hanem társadalmi kérdéseket is boncolgattak. Producerként jegyezte többek között a Délidőt, rendezőként pedig az Ítélet Nürnbergben, A megbilincseltek és a Találd ki, ki jön vacsorára című filmekkel is maradandót alkotott. Munkáiban gyakran jelentek meg kényes témák, erkölcsi dilemmák és nagy emberi konfliktusok, ezért jól illett ahhoz az új sétányhoz, amely nemcsak a csillogást, hanem Hollywood kulturális jelentőségét is meg akarta mutatni.