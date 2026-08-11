„Mit hordasz mellek helyett?” – Kegyetlen beszólást kapott Lola, de a válasza mindent vitt!

A hazai sztárvilágban sajnos mindennapos jelenséggé vált, hogy az ismert embereknek folyamatosan meg kell küzdeniük a közösségi oldalaikra érkező, kéretlen és sokszor kifejezetten rosszindulatú beszólásokkal. Az ismert énekesnő, Lola (Korsós Judit) azonban most megelégelte a külsejét ért támadásokat, és ahelyett, hogy csendben törölte volna a sértegetéseket, úgy döntött, hogy nyilvánosan alázza porig a nemkívánatos kommentelőket.
A sztáranyuka egy kifejezetten csinos, rózsaszín ruhás szelfit osztott meg a közösségi oldalán, ám a fotó alatt hamar megjelentek azok a megmondóemberek, akik úgy érezték, joguk van nyomdafestéket nem tűrő módon kritizálni a testét. Lola nem hagyta annyiban a dolgot, először kiemelte a fotót azzal a szöveggel, hogy „Tegnap ezt a képet posztoltam, nézzük meg, mik a kedvenc kommentjeim.” Ezt követően egymás után mutatta be a legmerészebb és legotrombább hozzászólásokat, amelyre egyenként, hibátlan iróniával és maró gúnnyal reagált. Az egyik kommentelő, például nyers módon így fogalmazott a fotója láttán: „Mint egy deszka, gyerek után”. Lola nem jött zavarba a sértő megjegyzéstől, és a tőle megszokott elegáns élcelődéssel vágott vissza.
Kedves Zoltán, Nagyon örülök, hogy már neked is feltűnt, hogy sikerült fogynom. Ha gondolod, szívesen adok fogyókúrás tippeket neked.
A nem kívánt véleményvezérek sora azonban itt még nem ért véget. Egy másik követő kifejezetten tiszteletlen módon a következőt szegezte az énekesnőnek: „Mit hordasz mellek helyett?”. Lola válasza mindent vitt, hiszen zseniális szellemességgel mutatott rá a hozzászólás abszurditására.
Kedves Sándor, hogy válaszoljak a kérdésre, az agyamat pl. sokszor magammal viszem. Esetleg próbáld ki te is
– javasolta az énekesnő. Nem ez az első alkalom egyébként, hogy kénytelen felvenni a kesztyűt az internetes fanyalgókkal és a kéretlen testkritikusokkal szemben. Lola korábban is többször felszólalt már a testpozitivitás és az önelfogadás mellett, felhívva a figyelmet arra, hogy a nők folyamatos megítélése a közösségi médiában mennyire káros és mérgező.
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