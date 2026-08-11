„Mit hordasz mellek helyett?” – Kegyetlen beszólást kapott Lola, de a válasza mindent vitt!

A hazai sztárvilágban sajnos mindennapos jelenséggé vált, hogy az ismert embereknek folyamatosan meg kell küzdeniük a közösségi oldalaikra érkező, kéretlen és sokszor kifejezetten rosszindulatú beszólásokkal. Az ismert énekesnő, Lola (Korsós Judit) azonban most megelégelte a külsejét ért támadásokat, és ahelyett, hogy csendben törölte volna a sértegetéseket, úgy döntött, hogy nyilvánosan alázza porig a nemkívánatos kommentelőket.

Lola a külsejét firtató beszólásokra elegánsan reagált (Fotó: Instagram)

Lola melleire irányult a kritika

A sztáranyuka egy kifejezetten csinos, rózsaszín ruhás szelfit osztott meg a közösségi oldalán, ám a fotó alatt hamar megjelentek azok a megmondóemberek, akik úgy érezték, joguk van nyomdafestéket nem tűrő módon kritizálni a testét. Lola nem hagyta annyiban a dolgot, először kiemelte a fotót azzal a szöveggel, hogy „Tegnap ezt a képet posztoltam, nézzük meg, mik a kedvenc kommentjeim.” Ezt követően egymás után mutatta be a legmerészebb és legotrombább hozzászólásokat, amelyre egyenként, hibátlan iróniával és maró gúnnyal reagált. Az egyik kommentelő, például nyers módon így fogalmazott a fotója láttán: „Mint egy deszka, gyerek után”. Lola nem jött zavarba a sértő megjegyzéstől, és a tőle megszokott elegáns élcelődéssel vágott vissza.