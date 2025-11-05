Pásztor Anna és Tarján Zsófi spirituális fejlődésen vettek részt

Egészen elképesztő élményt élhettek át a rajongók, akik részt vettek a neves hazai zenészek és a Civil út Alapítvány Varázsceruza program látássérült növendékeinek közös koncertjén, ahol a közreműködők a nemrégiben elkészült featjeiket adták elő. Az est házigazdája a Bodor Tibor Kulturális Egyesület, A Vaksötét koncertek megálmodója volt. A program érdekessége volt, hogy az előadás kezdetekor nem felgyúltak a fények, hanem egyenesen kikapcsolták őket. A neves művészek és zenészek között volt Pásztor Anna és Tarján Zsófi is, akik élményeikről meséltek.

Pásztor Anna Tarján Zsófival együtt igazán különleges koncertet adtak (Fotó: Archív)

„Vannak olyan különleges elvonulások, ahol az emberek órákra, napokra vagy akár hetekre is visszavonulnak spirituális fejlődés céljából, és teljes sötétségben próbálják megtalálni a középpontjukat. Egy kicsit ebbe pillanthatunk bele, annyi könnyítéssel, hogy a zene ott volt végig megnyugtató kapaszkodóként körülöttünk és bennünk. Elképesztően felemelő volt a közös alkotás ismét ezekkel a gyönyörű lelkű, tehetséges fiatalokkal.

Ott ültem a sötétben, végre mindenféle külső megfelelési kényszer nélkül, nem kellett figyelni a gesztikulációra, sminkre, hajra, ruhára, hanem tényleg csak arra a belső kicsit pontra, ami nem az ember szíve, nem az agya, hanem valahol a greenwichi nulla, a lelkének a közepe.

És mivel innen szólaltak meg a dalok, egészen különleges élmény volt, illetve az is, hogy ugyanebből a belső greenwichi, lelki középpontból figyeltek az emberek is – a kapcsolódásnak a tökéletes netovábbja volt a koncert. Viszont be kell valljam, rég izgultam ennyire! Nagyon-nagyon köszönöm Budai Emilnek a közös dalunkat, végtelenül büszke vagyok rá” – kezdte Pásztor Anna Varázsceruzával kapcsolatos élményeit.

Pásztor Anna testvére is a zenészek között volt

Tarján Zsófi is egy különleges élményként tartja számon a koncertet, ahol elmondása szerint teljesen másképpen kellett mozogni és jelen lenni, mint egy sima koncerten, sőt, hozzátette, a dal alkotási folyamatát is nagyon élvezte.

„Egy átlagos koncerten látod, ha valaki akar valamit, biccent, szól, integet, és engem általában nagyon elvisznek a külső ingerek, de így, hogy egy érzéket kikapcsoltak, kicsit olyan volt, mintha az űrben találkozott volna a hangunk, csak a zene létezett.”

Volt egy önismereti flow-ja mindennek, ez egy lelki wellness, szeretnék még ilyet.

Tudtam egy kicsit repülni a saját univerzumomban úgy, hogy közben másokra is százötven százalékban kellett figyelni, jó volt megtapasztalni, hogy meg tudom csinálni. Ilyen nagyszerű zenészekkel dolgozni mindenképpen olyan élettapasztalat, amit tovább vihetek, merítkezem belőle. Rengeteget tanultam Pintér Norbitól, elmesélte a történetét, hogy pár évvel ezelőtt még látott, és azt is, hogyan tanult bele, alkalmazkodott a megváltozott élethelyzetéhez. Én nem biztos, hogy meg tudnám ilyen életigenlés és humorral csinál mindezt. Nekem ő a hősöm, így tekintek rá! Mindemellett pedig egy nagyon tehetséges és jó fej ember” – tette hozzá Tarján Zsófi.