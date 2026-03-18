"Nem voltam kész" – Pásztor Anna megrendítő vallomása a vetéléseiről

Pásztor Anna gyermekei szépek és egészségesek, az Anna and the Barbies énekesnője nem is lehetne boldogabb. Édesanyává válása előtt azonban húzós időszakot élt meg, amit egyáltalán nem volt könnyű átvészelnie.
Az énekesnő sosem titkolta, hogy a gyermekvállalás nem teljesen úgy alakult, ahogy eltervezte, ő azonban cseppet sem bánja, mert mint mondja, minden, ami velünk történik, annak oka van, hiszen a későbbiekben mi magunk is építkezhetünk belőle; még akkor is, amikor az adott pillanatban az borzalmasan fájdalmas. Az ember ugyanis ilyenkor tele van kérdésekkel és leginkább a miértekre keresi a választ, de van kiút.
Tizennégy éve történt, hogy még a két babánk születése előtt elveszítettünk két pici babát. Úgy tudtam feldolgozni, hogy rájöttem, hogy nem voltam kész: mint anya, mint ember, gazdaságilag, anyagilag, szellemileg, lelkileg; és pontosan ennek a lépcsőnek kellett megtörténnie ahhoz, hogy egyszerűen egy más rezgésszintre, más mélységre kerüljek az életemben. Hogy utána tényleg készen álljak.
Anna szerint a gyásznak megvan a maga ideje, de ha sikerül tisztán látni önmagunkat, akkor ez az idő lerövidülhet. Történetével most azoknak a nőknek szeretne segíteni, akik hasonlóan fájdalmas időszakon mennek keresztül.
Az Anna and the Barbies énekesnője megrendítő őszinteséggel vallott róla, hogy az első babája elvesztése után több mint fél év, sőt, inkább 3/4 évre volt szüksége, mire helyretette magában.
Azt gondoltam, hogy Édes Istenem, nagyon szépen köszönöm, hogy ez történt és elképesztően nagy tanulságokat tudtam levonni belőle, majd készen állni a következő babára. Viszont amikor megszületett ez a gondolat, az olyan szinten gyorsan történt, hogy gyakorlatilag a következő héten teherbe estem.
Anna ma már két gyermekes boldog édesanya, aki hiszi, hogy ha akkor az a két pici baba nem inti őt önvizsgálatra, akkor ma nem itt tartana és nem ezt az életet élné. Szerinte idővel el kell engedni a fájdalmat.
Meg kellett tanulni ezt a gyönyörűségesen szép és szomorú dolgot feltenni a polcra Dosztojevszkij és Csehov mellé ás néha leporolni, majd újra visszatenni. Onnantól kezdve hálával és örömmel, pozitívan lehet már arra gondolni, ami történt. Meg kell köszönni és a fókuszt el kell vonni onnan, különben az energiák ottmaradnak a múltban.
Az énekesnő mindig is extrém életmódot élt, amit egy idő után a szervezete megelégelt. Betegsége eleinte apróbb jelekben mutatkozott csak meg, ezek azonban idővel egyre súlyosabbá váltak, így az életmódváltás mellett döntött.
A rocksztár életmód alapvetően nem változott semmit, a rocksztár életmódhoz kötődő önpusztító dolgok, amik nem feltétlenül kötelezőek, viszont igen. Amikor először kipróbáltuk, hogy mindenféle rövidital nélkül zenélünk, rájöttünk, hogy sokkal jobb
– mesélte nemrég a Mokkában.
De elérkeztem odáig, hogy tulajdonképpen a bélrendszerem nyomott egy stoppot. Mindenféle fájdalmaim voltak, tehát sigma bél, reflux, emésztési problémák, és az volt a vége, amikor már nagy vörös foltok jelentek meg a fejemen, mert az nem túl képernyőképes. És akkor úgy voltam vele, hogy ennek utána kell járni
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.