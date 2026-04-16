Liptai Claudia, Jakupcsek Gabriella, Pásztor Anna – nem Tornóczky Anita az egyetlen, aki 40 felett vállalta a második gyermekét

Elképesztő örömhírrel szolgált Tornóczky Anita: 46 évesen második gyermekével várandós. Az állatvédő műsorvezető sokat küzdött azért, hogy édesanya legyen. Ez a csoda akkor megadatott, és nem is titkolta, hogy vágyik a további családbővítésre. Ez is megvalósul: bejelentette, második gyermekét várja szeptemberre. Nem ő az egyetlen a sztárvilágban, aki 40 felett vállalt további gyerkőcöt. Mutatjuk, kik jártak a cipőjében!

Tornóczky Anita terhessége: nem ő az egyetlen 40 feletti nő, aki újabb gyereket vállalt (Fotó: Ladóczki Balázs)

Tornóczky Anita terhessége nem az egyetlen: Liptai Claudia „öreg terhesnek” lett titulálva

Liptai Claudia lánya, Gesztesi Panka már 10 éves volt, mikor a műsorvezető és második férje, Pataki Ádám gyermeket vállalt. Marcell 2016-ban született, mikor Claudia 43 éves volt.

„Nagyon sok vizsgálatot elvégeztünk, mert ahogy rá is volt írva a papíromra, öreg terhes. Ez milyen aranyos, nem? Nagyon kedves. Mondta az orvosom, hogy ne foglalkozzak ezzel, mondtam, hogyne foglalkoznék, hát ide van írva, hogy öreg terhes” – fogalmazott akkor egy interjúban Liptai Claudia, aki fiatalos anyukaként vesz részt gyermekei életében.

Jakupcsek Gabriella gyerekei között 26 év van

Jakupcsek Gabriella esetében még nagyobb a korkülönbség a gyermekei között. Fiai, Bálint és Marcell az 1980-as években születtek, míg második házasságából született kislánya, Emma Róza húsz évvel később, 2008-ban jött világra. A műsorvezető akkor már 46 éves volt. Akkoriban úgy fogalmazott, lányával már sok minden megváltozott. Fiai gyerekkorában vagányabb volt, viszont a feszített munkatempó miatt szorosabb volt a napirend. Lánya gyerekkorában már jobban jelen tudott lenni, és őt jobban is féltette. Azóta pedig nagymama is lett!

Jakupcsek Gabriella kislánya és unokái között kevesebb mint tíz év a korkülönbség (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Pásztor Anna rájött, itt az idő

A vagány énekesnő ezer fokon éli az életét anyukaként, azt megelőzően meg főképp. Éppen ezért negyvenéves koráig nem is igazán volt napirenden a családalapítás. Utána viszont két gyermeke is született, Benji 2013-ban, Zoé pedig 2016-ban.

„Annyi történt, hogy leültem magammal, és megkérdeztem, na, Anna, mi legyen? Merre tovább 40 évesen? Idő van, nincs több mellébeszélés! Végiggondoltam az életemet. Ha így folytatom, idővel öregedő rocksztár leszek gyerekek nélkül, és majd egyre jobban erölködöm, hogy bizonyítsak magamnak, hogy minden rendben, teljes az életem. Arra jutottam: amúgy is megéltem már négy ember életét, így belevágok” – fogalmazott akkor az énekesnő, aki gyermekei apukájával harminc év kapcsolat után, 2020-ban szakított.