Pásztor Anna elárulta: Erre tanítja a mesterséges intelligenciát!

Pásztor Anna nemrég egy spirituális elvonuláson volt Tarján Zsófival, ami elmondása szerint rendkívül jót tett a lelki állapotának. Az énekesnő mindemellett folyamatosan dolgozik és készíti a dalokat, amihez gyakran segítségül hívja a mesterséges intelligenciát, ami szerinte rengeteg segítséget tud nyújtani a dalszerzőknek és a szövegíróknak.

Pásztor Anna elvonulása sokat segített az alkotásban (Fotó: archív/hot! magazin)

Pásztor Anna tanította az AI-t

Az énekesnő – aki a kényes témákról is bátran beszél nyíltan – ráadásul nemcsak segítségül hívja a mesterséges intelligenciát, de tanítja is a dalszövegírásra.

Tanítom őt dalszöveget írni, de nem sikerülnek olyan jól. Mondtam neki, hogy írj egy Anna and the Barbies dalszöveget és ha jó, akkor legalább megúszom, hogy nekem kelljen, ha nem lesz megfelelő, akkor pedig megnyugszok, hogy van még munkám

– kezdte a Duna TV Instagram-oldalára feltöltött videóban az énekesnő, aki vasárnap az Azt beszélik című műsorában szerepel majd. Pásztor Anna azt is elmesélte, hogyan is sikerült ez a bizonyos kísérlet.

Írt egy dalszöveget, de konkrétan nem volt benne rím. Ezután elmagyaráztam, hogy mi is az a rím és akkor azzal tudott valamit alkotni

– mesélte Pásztor Anna, akit nemrég Nótár Mary alakított a Sztárban sztár All Stars műsorában.

Nem kell félni, Pásztor Anna dalai csakis saját szerzemények és nem a mesterséges intelligencia írta őket (Fotó: Markovics Gábor/hot! magazin)

Pásztor Annának ma már leesik az álla a szövegektől

Az énekesnő szerint az elmúlt években azonban nagyot fordult a világ és a mesterséges intelligencia is jóval többet tud már.

Viszont ez az egész eset két éve volt, azóta pedig olyan dalszövegeket ír, hogy még nekem is leesik az állam

– zárta a videóban mondandóját az Anna and the Barbies frontembere, aki a megfeszített munkatempós időszakok után mindig szükségét érzi annak, hogy egy kicsit elszakadjon a világ zajától.

Vannak olyan különleges elvonulások, ahol az emberek órákra, napokra vagy akár hetekre is visszavonulnak spirituális fejlődés céljából, és teljes sötétségben próbálják megtalálni a középpontjukat. Egy kicsit ebbe pillanthatunk bele, annyi könnyítéssel, hogy a zene ott volt végig megnyugtató kapaszkodóként körülöttünk és bennünk. Elképesztően felemelő volt a közös alkotás ismét ezekkel a gyönyörű lelkű, tehetséges fiatalokkal.

– számolt be korábban tapasztalatairól az énekesnő.