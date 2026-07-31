Sokkoló fotó: felismerhetetlenségig feldagadt a pofoncsata után a magyar Exatlon-sztár arca

Nem sikerült felülnie a világ tetejére Szabó Franciskának a Power Slap történetének első hivatalos európai gáláján. A Sheena Bathory néven nemzetközi hírnevet szerző magyar sportoló a női pehelysúlyú világbajnoki övért lépett pódiumra a szerb fővárosban, ám egy végletekig kiélezett, ötkörös háborúban végül Abby Montes bizonyult jobbnak. Szabó Franciska bevallotta, hogy rossz napot fogott ki.

Szabó Franciska Power Slap döntője nem úgy sikerült, ahogy tervezte (Fotó: Bors)

Szabó Franciska nagyot küzdött a vereség ellenére

A csütörtök esti belgrádi rendezvény sporttörténelmi jelentőségű volt, hiszen Szabó Franciska győzelme esetén a szervezet első magyar női világbajnokává válhatott volna. Bár az öv végül Montes derekára került, a magyar kiválóság ismét bizonyította elképesztő küzdőszellemét. A mérkőzést követően Franciska rendkívül sportszerűen, az Instagram-oldalán gratulált riválisának:.

Micsoda őrült öt menetes csata! Gratulálok Abby Montesnak a bajnoki címért. Nem az én estém volt, de köszönöm mindenkinek a hihetetlen támogatást, és köszönöm Szerbia.

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A kőkemény összecsapás nyomai a meccs másnapján is jól látszottak. A magyar sportoló a 24 óráig elérhető Instagram-történetében mutatta meg a követőinek a csata következményeit, arcának egyik oldala a brutális erejű ütések hatására reggelre szinte a duplájára duzzadt.