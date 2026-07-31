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Sokkoló fotó: felismerhetetlenségig feldagadt a pofoncsata után a magyar Exatlon-sztár arca

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szabó Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 31. 13:00
Power Slapdöntő
Ötkörös, brutális pofoncsatában dőlt el a női pehelysúlyú világbajnoki cím sorsa a szervezet első európai gáláján. A sporttörténeti jelentőségű mérkőzésen a magyar kiválóság, Szabó Franciska hősies csatában maradt alul ellenfelével szemben.
Nagy Milán
A szerző cikkei

Nem sikerült felülnie a világ tetejére Szabó Franciskának a Power Slap történetének első hivatalos európai gáláján. A Sheena Bathory néven nemzetközi hírnevet szerző magyar sportoló a női pehelysúlyú világbajnoki övért lépett pódiumra a szerb fővárosban, ám egy végletekig kiélezett, ötkörös háborúban végül Abby Montes bizonyult jobbnak. Szabó Franciska bevallotta, hogy rossz napot fogott ki.

Szabó Franciska alulmaradt a döntőben.
Szabó Franciska Power Slap döntője nem úgy sikerült, ahogy tervezte (Fotó: Bors)

Szabó Franciska nagyot küzdött a vereség ellenére

A csütörtök esti belgrádi rendezvény sporttörténelmi jelentőségű volt, hiszen Szabó Franciska győzelme esetén a szervezet első magyar női világbajnokává válhatott volna. Bár az öv végül Montes derekára került, a magyar kiválóság ismét bizonyította elképesztő küzdőszellemét. A mérkőzést követően Franciska rendkívül sportszerűen, az Instagram-oldalán gratulált riválisának:.

Micsoda őrült öt menetes csata! Gratulálok Abby Montesnak a bajnoki címért. Nem az én estém volt, de köszönöm mindenkinek a hihetetlen támogatást, és köszönöm Szerbia.

A pofonok ára és a drasztikus fogyasztás veszélyei

A kőkemény összecsapás nyomai a meccs másnapján is jól látszottak. A magyar sportoló a 24 óráig elérhető Instagram-történetében mutatta meg a követőinek a csata következményeit, arcának egyik oldala a brutális erejű ütések hatására reggelre szinte a duplájára duzzadt.

Szabó Franciska arca durván felduzzadt.
Az Exatlon egykori sztárja átvette a Family Guy ikonikus alakjának, Quagmire-nek az arcvonásait (Fotó: Instagram)

Ezért kaphatott ki?

A mérkőzést követően a rajongók és a küzdősportok kedvelői azonnal elemezni kezdték a látottakat, rámutatva, hogy a fogyás rányomhatta a bélyegét Franciska teljesítményére: „Az ellenfeled egy hihetetlenül kemény, erős és stabil harcos volt. Ami téged illet, a leadott súly is szerepet játszhatott, az ütéseid is kissé erőtlenek voltak. Az állóképességed azonban nem volt rossz, még akkor sem, ha néhányszor egyértelműen megtántorodtál. Ez a leadott súly hatalmas különbséget jelent – még egy olyan hihetetlenül erős és tökéletes fizikai állapotban lévő ember számára is, mint te! Sajnálom, hogy nem nyertél.”

A felvetésre maga az érintett is reagált, megerősítve a rajongói észrevételt, és rávilágítva a drasztikus súlycsökkentés egy sokkal veszélyesebb, kevesek által ismert élettani hatására. 

Az a probléma a hatalmas fogyással, hogy lehet, hogy erősebb vagyok a fogyás után a visszahízásban, de az agyam sokkal jobban kiszáradt

– írta az Exatlon egykori sztárja. 

Belgrád lett a küzdősportok fellegvára

A Power Slap európai debütálása hatalmas sikert aratott, és ezzel a szerb főváros néhány napra a világ küzdősport-térképének középpontjába került. A pofonosztó gála után alig két nappal ugyanis ugyanabban az arénában rendezik meg a régió első hivatalos UFC-eseményét is.

Szabó Franciska pályafutása így is egyedülálló, korábbi Európa-bajnok dzsúdósként, majd az Exatlon Hungary közönségkedvenceként vált ismertté itthon. Miután az Egyesült Államokba költözött, a pankráció világában és a Power Slap ligában is nevet szerzett magának – utóbbiban ő volt a legelső női versenyző, aki kiütéses győzelmet aratott, örökre beírva magát a sportág történetébe. 

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