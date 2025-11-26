„Egyfolytában tele vagyok tervekkel” - Pásztor Anna 53 éves, de 150 évig is szívesen élne

Ma ünnepli születésnapját Pásztor Anna – az énekesnő, aki ugyan 53 éves lett, de energiája, tervei és lelkesedése alapján inkább tűnik egy örök fiatalnak, mint valakinek, aki lassítani készülne. Ráadásul elképesztő meglepetésben részesült születésnapja alkalmából.

Pásztor Anna énekes kifogyhatatlan energiával rendelkezik (Fotó: Tv2)

Pásztor Anna gyerekkori álma vált valóra

Anna nem akármilyen ajándékban részesült. Az énekesnő a zene szerelmese, így másképp nem is ünnepelhet, mint egy óriási koncerttel, amire már javában készül.

„Gyermekkori rajongásom tárgya a Depeche Mode, és lesz egy tribute koncert, ahova felkértek. Egy zenésznek ennél jobb nem kell” – mesélte a Borsnak.

Ezen a zenén nőttem fel, de ezt a felkérést álmomban sem gondoltam. Ráadásul a Depeche Mode dobosa is el fog jönni és dobolni fog!

– lelkesedett Anna.

Egy ilyen lehetőségnél nincs szükség egzotikus utazásra vagy titkos partira, amire az énekesnő nem is vágyik.

„A meglepetésbuli, vagy utazás az nem nagyobb ünnep nekem, mint ez. Úgy érzem magam, mintha karácsony lenne, és teljesült volna a kívánságom” – folytatta.

Bakancslista helyett életlista

Az énekesnő tervei nem férnek el egy papírlapon – inkább egy egész könyvben.

Nem tervezek előre, mindig amennyit dob az élet. Egyfolytában tele vagyok tervekkel, például most kapok születésnapomra egy dobverőt. Már elkezdtem dobolni pár évvel ezelőtt, de ezt mindenképp szeretném folytatni. Mellette festeni szeretnék, latin és hiphoptáncolni. Zongorázni, gitározni, jobban énekelni. Gyerekeimet felnevelni, hogy gyönyörűséges lelkük legyen. A listának sosincs vége

– mesélte lelkesen az énekesnő.

Pásztor Anna 150 évig is élne

A művésznek nem apad az energiája, sőt, a folyamatos pörgés élteti. Nem szeretne lassítani, hanem újabb és újabb tervei vannak.

Pásztor Anna gyermekei mindig első helyen vannak, minden más csak utána következik (Fotó: Pásztor Anna)

A tervek csak sokasodnak, kérdés, hogy lesz-e ideje, hogy ezt a rengeteg tervet beteljesítse.

Azt mondják, hogy változnak az idők. Nyolcvan-száz évig is élhetnek az emberek, de akár a jövőben százötven év is benne van a pakliban. Én boldog vagyok, úgyhogy akár 150 évig is élnék”

– tette hozzá az Anna and the Barbies frontembere, aki elmesélte, hogy utazást mostanában nem terveznek. Nagy építkezésen vannak túl, ez kicsit szűkösebbé tette az anyagi kereteket. És hogy fog-e pihenni? Nála a pihenés is mozgás, alkotás, pezsgés.

„Év végén sem szeretnék lassítani, ha mást nem, akkor otthon pörgök" – zárta nevetve Anna.